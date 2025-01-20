Орбан надеется, что с Трампом сможет "оккупировать" Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с началом президентства Дональда Трампа он начинает "наступление". Его цель – "оккупация Брюсселя".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что Орбан призвал отменить санкции ЕС против России на фоне "новой эры" Дональда Трампа.

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Чего ожидает Орбан от президентства Трампа

Орбан во время выступления, в котором подвел итоги председательства Венгрии в ЕС, выразил мнение, что президентство во главе с Дональдом Трампом в США поможет в запуске второй волны массовых правых политических изменений в Европе.

Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция "патриотов" в Брюсселе, большой энтузиазм,

– заявил Орбан.

Таким образом, премьер Венгрии намекнул на рост влияния своей политической группы "Патриоты за Европу", в которую вошли ультраправые партии из разных стран ЕС.

"Поэтому большое наступление может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя", – подчеркнул венгерский премьер.

Напомним, что церемония инаугурации Трампа начнется 20 января около 18:30 по Киеву. В этом году ее перенесли с открытой площадки в ротонду Конгресса из-за мороза.