Панические волны по всей Европе, – Орбан напуган "ядерными планами Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что план победы, который представил президент Владимир Зеленский, не сработает. Более того, его пугают озвученные Зеленским альтернативы.

Орбан настаивал на том, что Киеву следует начинать немедленные переговоры с Россией в интервью государственному радио, цитирует Index.

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Орбан испугался заявлений о ядерном оружии

Орбан заявил: убежден, что эту войну нельзя решить на фронте.

"Надо садиться за стол переговоров... Хорошая идея – не воевать, прекратить огонь и закончить войну", – подчеркнул Орбан.

Также венгерский премьер – противник вступления Украины в Североатлантический альянс – заявил, что его пугает заявление Зеленского, который накануне сказал, что у Украины есть две альтернативы – ядерное оружие или членство в НАТО, и Киев выбирает второе.

Возможно, были нюансы из-за перевода, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая вероятность ужасает. Такой существующий, несуществующий украинский план нагоняет панические волны по всей Европе,

– сказал Орбан.

Что этому предшествовало

17 октября в Брюсселе Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом необходимость вступления Украины в НАТО, вспомнив при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Президент сказал, что гарантией безопасности для Украины могли бы стать или ядерное оружие, от которого государство отказалось, или членство в НАТО, и Украина выбирает НАТО.