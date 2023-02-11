Орбан явно боится Путина: решится ли он посетить Киев по приглашению Зеленского

Несмотря на членство в ЕС и НАТО, Венгрия тесно взаимодействует с Россией и заигрывает с путинским режимом. Это оставляет негативный след на отношениях с Украиной, но Виктор Орбан мог бы все изменить.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сменить имидж главного союзника Владимира Путина в Европе.

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Приедет ли Орбан в Украину

Дмитрий Тужанский рассказал, что у Виктора Орбана в любом случае сейчас есть имидж главного союзника российского диктатора Владимира Путина в Европе, но, если бы он положительно ответил на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, это бы изменилось, и он мог бы сбалансировать венгерскую политику.

По словам Тужанского, в окружении Орбана есть люди, которые призывали его посетить Украину еще в прошлом году, но он настолько боится Путина и Кремль, что не решается этого сделать.

Он также не может позволить себе сделать по крайней мере проукраинское заявление, потому что боится аналогичных последствий, принятых Россией в отношении Болгарии, поставлявшей Украине советские боеприпасы. За это Россия перестала поставлять газ Болгарии.

Орбану придется полностью менять внешнюю политику

Дмитрий Тужанский убежден, что проблема заключается не в том, чтобы найти других поставщиков газа, а в том, что Венгрии придется отказаться не только от антиукраинской позиции, но и от антизападной и антиамериканской.

Альтернативное от России снабжение газа означает договоренности с американцами, одновременно с ЕС, норвежцами, поляками. Если визиты в Киев наполнять содержательно, то это будет эпохальное или фундаментальное изменение внешней политики Орбана,

– сказал Тужанский.

Директор Института центральноевропейской стратегии сомневается в том, что венгерский премьер готов к такому, но, по его словам, это сделать не сложно, потому что есть запрос внутри партии и общества.

Зависимость от России – это бремя

Дмитрий Тужанский отметил, что зависимость Венгрии от России – это уже груз для самой Венгрии, но существует множество аргументов отказаться от такой зависимости, однако Орбан с этим не спешит.

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В любом случае ему придется идти на диалог с ЕС и Украиной, потому что в ближайшие годы начнется вступление Украины в ЕС и будут проходить активные переговоры по этому поводу, а без участия Венгрии этот вопрос не решится.

По мнениеюТужнанского, для Украины и Венгрии было бы выгодно, если бы Виктор Орбан, по крайней мере, просто молчал о ситуации в Украине. Как отметил директор Института центральноевропейской стратегии, Орбан умеет это делать в выгодных ему вопросах, например, когда ему нужны деньги из европейских фондов.

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