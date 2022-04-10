Орбан – это прошлое, а все пророссийское умрет вместе с РФ как историческим явлением, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан живет старыми пророссийскими стереотипами – это уже прошлое.

Советник главы Офиса Президента отметил, что все оно будет отходить, потому что не честно, не правдиво, не технологично – оно все умрет вместе с Россией. Об этом политик сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Россия не имеет сегодня исторической перспективы ни одной и потому все, что есть пророссийское в Европе, оно будет постепенно умирать,

– сказал Михаил Подоляк.

"Понятно, что Россия тратит определенный объем средства на то, чтобы поддерживать таких людей, как Орбан. Россия вообще тратила много денег на пропаганду, политические элиты, политические лобби", – продолжил чиновник.

Что известно об Орбане Виктор Орбан – одиозный политик, премьер-министр Венгрии, неоднократно открыто поддерживавший Путина. Уже в течение 45 дней он не разрешает поставлять оружие Украине через территорию своей страны, а также не собирается вводить санкции против России. На днях Орбан шокировал весь мир, Виктор Орбан – одиозный политик, премьер-министр Венгрии, неоднократно открыто поддерживавший Путина. Уже в течение 45 дней он не разрешает поставлять оружие Украине через территорию своей страны, а также не собирается вводить санкции против России. На днях Орбан шокировал весь мир, поставил под сомнения зверства русской армии на Киевщине.

Будущее – это Украина

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина – это будущее, это совсем другой контур безопасности в Европе.

И в принципе нужно стоять рядом с паном Зеленским, а не думать о Путине, как об одной из возможностей энергетических поставок для Европы,

– добавил он.

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