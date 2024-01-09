У Орбана неожиданно ответили по поводу его возможного председательства в Евросовете
Источник:Золтан Ковач
Добровольный уход Шарля Мишеля с должности и Виктор Орбан в качестве его возможного преемника – топ-тема недели. Появился официальный комментарий венгерских чиновников на этот счет.
Золтан Ковач, государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии и правительственный уполномоченный по вопросам председательства Венгрии в ЕС в 2024 году, выложил сообщение в соцсети Х. В нем чиновник прокомментировал, может ли Орбан заменить Мишеля.
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Как в Венгрии реагируют на возможное назначение Орбана главой Евросовета
Всем тем, кто задается вопросом, может ли Виктор Орбан исполнять обязанности временного президента Европейского совета, если президент Совета ЕС станет депутатом Европарламента: давайте сохранять наше стратегическое спокойствие,
– написал Ковач.
Сам Орбан пока не реагировал на возможное назначение.
Как в Европе реагируют на такие изменения
- Шарль Мишель отказался от должности главы Совета ЕС для участия в выборах в Европарламент. Выборы главы Совета ЕС должны пройти в июне.
- Мировые СМИ цитировали возмущенных политиков, у которых теперь меньше времени, чтобы побороться за должность Мишеля. К тому же многие уверены, что председательства Орбана нужно избежать, потому что он может управлять бесконтрольно.
- Впрочем, источники 24 Канала в Брюсселе говорят, что у Мишеля есть большой политический опыт, который он хочет использовать во благо европейцев. "Президент Мишель возвращается для непосредственного диалога с гражданами. Это самое естественное "демократическое упражнение" для европейских лидеров. Только так мы сможем обеспечить гражданам чувство, что их услышат и поймут", – говорится в материале.