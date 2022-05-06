Орбан назвал новый пакет санкций ЕС против России "исторической ошибкой"

Европа активно разрабатывает 6-й пакет санкций для того, чтобы Россия еще больше ощутила безумные последствия развязывания войны против Украины. Впрочем, несмотря на зверства россиян, еще есть лидеры, которые не соглашаются с таким шагом.

С начала войны России против Украины венгерские власти пытаются всячески саботировать все меры пресечения агрессора. Орбан и его правительство пытаются найти какие-либо причины для того, чтобы не выступать против оккупантов с активной позицией.

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Очередная жалоба Орбана

Еврокомиссия работает над принятием 6-го пакета санкций, который должен стать очень болезненным ударом для россиян. В частности, в нем идет речь о постепенном отказе от энергоносителей агрессора. Европа активно работает над постройкой новых газопроводов и цепочек поставки топлива, чтобы воплощение этого решения не ударило по самой Европе.

Впрочем, к такому кардинальному шагу и возможному ухудшению своих интересов и удобств готовы не все. Как и ожидалось, Венгрия не готова ущемлять свои интересы для того, чтобы остановить войну в Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и назвал принятие 6-го пакета санкций "исторической ошибкой". По его убеждению, не только Венгрия, но вообще ЕС не готов к отказу от российских газа, нефти и угля. Он жалуется, что не все государства-члены имеют условия для обеспечения такого серьезного шага.

Сокращение объемов закупки российского ископаемого топлива будет невозможно без мощных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике,

– заявил Орбан.

Он переживает, что ЕС не поможет Венгрии преодолеть последствия, вызванные отказом от российских энергоносителей. Ранее сообщалось, что Венгрии и Словакии могут позволить отсрочить эмбарго российских энергоносителей.

Санкции против России: последние новости

Как сообщил Жозеп Боррель, почти все страны ЕС пришли к согласию по 6 пакету санкций против России. Он подчеркнул, что давление на Россию нужно усиливать.

Кроме нефтяного эмбарго, в 6 пакете санкций говорится об отключении от SWIFT "Сбербанка" и еще двух российских финансовых учреждений.

Что касается отказа Европы от российской нефти, то ее планируют реализовать до конца 2022 года.

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