Почему предложение Орбана не является мирным планом: депутат польского Сейма объяснил

В понедельник, 1 июля, началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Именно поэтому глава венгерского правительства Виктор Орбан впервые за 12 лет посетил Киев.

Он имел целью показать себя серьезным европейским политиком, открытым к различным темам и способным к председательству в ЕС. Об этом заявил председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной, депутат польского Сейма Павел Коваль.

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Что заявил депутат польского Сейма о "мирном плане" Орбана

Павел Коваль отметил, что предложение Орбана Украине на самом деле не является мирным планом, а поощрением безнаказанности насилия.

Премьер-министр Венгрии буквально на второй день после начала председательства его страны в Евросоюзе приехал в Киев и предложил Украине договориться с Россией о прекращении огня, а после сесть за стол переговоров.

Орбан приехал, потому что хочет показать себя серьезным европейским политиком в начале президентства Венгрии в Совете ЕС. Однако то, что он говорит, расконцентрирует Запад, и не в интересах таких стран, как Польша. Орбан не предлагает настоящего мирного плана. Он предлагает узаконить изнасилование,

– заявил Павел Коваль.

По его мнению, Орбан действует из своих собственных убеждений, а не по согласованному с Путиным сценарию. Просто глава правительства Венгрии думает так же как и российский диктатор.

"Я не думаю, что ему нужно договариваться с Путиным. Он просто думает так же. Только он находится внутри ЕС – и поэтому мы должны подходить к нему иначе", – подчеркнул депутат польского Сейма.

Коваль считает, что та поездка в Киев и весь тот героизм украинского народа, которым восхищается вся Европа, никак не повлияют на взгляды Орбана. Он отметил, что Орбан мастер политического лукавства, и верить ему не нужно.

"Он (Орбан – 24 Канал) поехал в Киев, ведь хотел показать, что открыт к различным темам и способен к председательству в ЕС. 2 июля он также написал ложный текст в Financial Times, где рассказывает об экономическом успехе Венгрии, который опирается на немецко-французский план роста. Но издалека видно, что это все – политическое лукавство. Почему мы должны этому верить? И когда сейчас Орбан предлагает прекратить огонь в Украине, это не мир, это поощрение безнаказанности насилия", – сказал польский политик.

По словам Коваля, Виктор Орбан, так же как и Дональд Трамп, который надеется принудить Киев к переговорам с Москвой, находятся в "обманчивом заблуждении" относительно того, что войну в Украине можно закончить, пойдя на компромисс с главой Кремля. Ведь сам Путин на самом деле не желает мира

Коваль выразил мнение, что некоторые советники Трампа, вероятно, более активные и инициативные, чем сам Путин, потому что "мы больше слышим от них о заключении сделки с главой Кремля, чем от самого него".

"Это должно заставить их подумать, что они, видимо, как говорили ранее в Польше, находятся в обманчивом заблуждении. Советники Трампа ошибаются, и все те, кто сегодня призывает к прекращению огня, какого-то перемирия, должны понять, что Путин этого не хочет. Этого хотят советники, или Виктор Орбан, который едет в Киев и что-то там предлагает, но не Путин", – заявил Коваль.

Он добавил, что это очень плохая тактика, потому что она ослабляет Запад и размывает проблему войны.