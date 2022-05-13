Орбан планирует блокировать санкции против российского патриарха Кирилла
Источник:Infostart
ЕС хочет ввести санкции против предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. Однако Венгрия не будет этого поддерживать.
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Ограничения против патриарха Кирилла должны войти в шестой пакет санкций против России.
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Венгрия не поддерживает введение санкций против патриарха Кирилла
Орбан 12 мая встретился с сирийским православным патриархом Игнатием Афремом II. Священник обратился к венгерскому премьер-министру с просьбой сорвать план Еврокомиссии по введению санкций против патриарха Кирилла.
По его словам, введение таких ограничений якобы "смутит миллионы верующих христиан". Орбан заверил, что Венгрия не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список. Ведь это, мол, повлияет на вопрос религиозной свободы венгерских общин, который является "святым и неприкосновенным".
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Кратко о действиях патриарха Кирилла во время войны России против Украины
- После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл благословил оккупантов на войну. Он полностью поддерживает агрессивные действия российских войск на территории Украины.
- Уполномоченная по вопросам прав человека ВРУ Людмила Денисова показала открытку от РПЦ, в которой оккупант получил благословение на уничтожение украинцев. В задачах буквально говорилось о том, что нужно "стереть украинскую нацию с лица земли". Подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.
- В то же время, несмотря на все зверства захватчиков в Украине, патриарх Кирилл нагло утверждает, что Россия – "очень миролюбивая страна". Он называет убийства мирных жителей – "настоящим подвигом".
- Украинская Православная Церковь Московского патриархата поддержала идею осудить патриарха Кирилла, благословившего геноцид украинцев. Священники обвиняют его в содействии войны России против Украины.
- Военный капеллан Сергей Дмитриев отметил, что РПЦ – это политическая религиозная организация, благословляющая преступления, убийства и изнасилования. Она не имеет ничего общего с верой и церковью.
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