Орбан планирует блокировать санкции против российского патриарха Кирилла

ЕС хочет ввести санкции против предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. Однако Венгрия не будет этого поддерживать.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Ограничения против патриарха Кирилла должны войти в шестой пакет санкций против России.

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Венгрия не поддерживает введение санкций против патриарха Кирилла

Орбан 12 мая встретился с сирийским православным патриархом Игнатием Афремом II. Священник обратился к венгерскому премьер-министру с просьбой сорвать план Еврокомиссии по введению санкций против патриарха Кирилла.

По его словам, введение таких ограничений якобы "смутит миллионы верующих христиан". Орбан заверил, что Венгрия не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список. Ведь это, мол, повлияет на вопрос религиозной свободы венгерских общин, который является "святым и неприкосновенным".

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Кратко о действиях патриарха Кирилла во время войны России против Украины

После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл благословил оккупантов на войну. Он полностью поддерживает агрессивные действия российских войск на территории Украины.

Уполномоченная по вопросам прав человека ВРУ Людмила Денисова показала открытку от РПЦ, в которой оккупант получил благословение на уничтожение украинцев. В задачах буквально говорилось о том, что нужно "стереть украинскую нацию с лица земли". Подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.

В то же время, несмотря на все зверства захватчиков в Украине, патриарх Кирилл нагло утверждает, что Россия – "очень миролюбивая страна". Он называет убийства мирных жителей – "настоящим подвигом".

Украинская Православная Церковь Московского патриархата поддержала идею осудить патриарха Кирилла, благословившего геноцид украинцев. Священники обвиняют его в содействии войны России против Украины.

Военный капеллан Сергей Дмитриев отметил, что РПЦ – это политическая религиозная организация, благословляющая преступления, убийства и изнасилования. Она не имеет ничего общего с верой и церковью.

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