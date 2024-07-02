Орбан планирует прибыть в Киев, ночью трижды объявляли тревогу: хронология 860 дня войны

В Украине начались 860 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска продолжают попытки захватить украинские территории. При этом Силы обороны дают достойный отпор врагу.

О главных событиях дня по состоянию на 2 июля, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.

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