Пошел пить кофе, – Шольц рассказал, куда пошел Орбан во время голосования по Украине

14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Примечательно, что перед голосованием за соответствующее решение Виктор Орбан вышел из комнаты.

На это уже отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он подтвердил, что перед началом голосования о старте переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз, предложил Виктору Орбану за пределами зала выпить кофе.

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Попросил Орбана выпить кофе кое-где

Олаф Шольц подтвердил историю, о которой писали ранее СМИ. В ней рассказывали, при каких условиях венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал, чтобы решение о начале переговоров с Украиной приняли остальные 26 лидеров стран-членов ЕС.

Канцлер Германии объяснил, что предложил Орбану пойти на короткий тайм-аут. Это дало возможность остальным присутствующим представителям стран-членов ЕС прийти к общему согласию в вопросе начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. По словам Шольца, Орбан не долго думал и согласился, и "тогда мы приняли решение 26 голосами".

Это (вето – 24 Канал) нельзя решать каждый раз, выходя за дверь. Это для особых моментов,

– считает канцлер Германии.

По его словам, попросить Орбана выйти за пределы зала – "не трюк". Он отметил, что это предложение о помощи.

"Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. (Но – 24 Канал) это не то, что вы должны делать каждый раз", – отметил он.

Обратим внимание, что на уход Орбана по кофе отреагировал также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он во время неформального общения с журналистами, среди которых была корреспондентка 24 Канала, рассказал об "интересном изобретении".

Мы придумали новый вид консенсуса. Мы должны разместить кофейню в здании Евросовета и будем приглашать людей выйти выпить кофе,

– пошутил он.

Обратим внимание, что 14 декабря Европейский Совет принял также решение о будущем Грузии и Боснии и Герцеговины. Так, Грузия получила статус кандидата. А вот по Боснии и Герцоговине переговоры начнутся тогда, когда страна сможет достичь необходимого уровня соответствия критериям членства. Так, Шарль Мишель пригласил комиссию доложить до марта 2024 года, чтобы принять соответствующее решение.