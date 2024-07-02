Виктор Орбан прибыл в Киев, – СМИ

Премьер Венгрии впервые за многие годы приехал в Украину. Его кортеж был замечен на улицах Киева.

Утром кортеж Орбана прибыл в посольство Венгрии в Киеве.

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Орбан в Киеве

Во время поездки ожидаются, что премьер проведет переговоры с Владимиром Зеленским, а также другими чиновниками.

Следует отметить, что в последний раз Орбан бывал в Киеве в 2012 году. Тогда он встречался с экспрезидентом Виктором Януковичем. Ни при каденции Порошенко, ни при президентстве Зеленского венгерский премьер визитов в Украину не совершал.

Ранее в СМИ неоднократно писали о возможном визите Орбана в Киев. Также назывались вероятные причины этого "путешествия". Официальная причина – начало председательства Венгрии в Совете ЕС, которое стартует уже 1 июля.

Кроме того, медиа отметили, что Орбан находится под давлением партнеров, убеждающих его положить конец публичному конфликту с Украиной. В частности, наладить отношения с Украиной венгра убеждали Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони.

Так, итальянский премьер является главой группы "Европейских консерваторов и реформистов", куда стремится попасть Орбан со своей партией "Фидес", чтобы оказать большее влияние на принятие решений в Европарламенте.

Однако, по информации в СМИ, Мелони якобы поставила перед ним требование – "заверить, что его горячий конфликт с Киевом закончился".

Напомним, что Орбан известен своими скандальными заявлениями о войне в Украине. Политик неоднократно подвергал сомнению суверенитет нашего государства. Кроме того, он выступает против предоставления Киеву военной помощи и отрицательно воспринял известие о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.