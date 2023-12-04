Орбан снова выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение по Украине о начале переговоров о вступлении. Он уже написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.

Кроме того, Орбан также призывает не выносить на повестку дня решения по макрофинансовой помощи Украины. Венгерский премьер заявляет, что такие решения якобы "необоснованны".

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Орбан написал письмо президенту Европейского совета

Саммит ЕС должен пройти 14 – 15 декабря. На нем должны быть рассмотрены вопросы макрофинансовой помощи и начало переговоров о вступлении в ЕС. Впрочем, Орбан призывает снять эти вопросы с повестки дня, потому что якобы ожидания стран Евросоюза "необоснованны".

Есть ожидание, что по этому случаю Европейский Совет может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре Многолетней финансовой рамки на 2021-2027 годы. Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений, эти ожидания необоснованны,

– написал Орбан в письме.

Кроме того, венгерский премьер прибег к открытой критике рекомендации Еврокомиссии о вступлении Украины. Орбан считает, что это станет "конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях". Более того, он жалуется, что якобы "отсутствует возможность предварительно это обсудить".

Кстати, в ЕС предлагают выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 50 миллиардов. Впрочем, Орбан считает, что это "несбалансированное и нереалистическое предложение".

"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, которое является нашим важнейшим активом", – призвал Орбан.

В Европейском совете пока не комментировали письмо от венгерского премьера.

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