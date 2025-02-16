"Не стоит общаться таким тоном": Орбан раскритиковал Зеленского

Премьер Венгрии считает, что такое длительное сопротивление Украины российской агрессии является действительно чем-то героическим. В то же время Виктор Орбан считает, что Киев допустил ошибку в коммуникации с Западом.

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у венгерского премьера. Он попросил политика оценить Владимира Зеленского как лидера Украины, передает 24 Канал.

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"Украинцы неправильно поняли намерения Запада"

Виктор Орбан отметил, что, хотя и имеет критические замечания, он не хотел бы их высказывать из уважения к героической борьбе украинцев. Политик отметил, что важно смотреть на события в Украине с правильной точки зрения.

Они (украинцы – 24 Канал) решили защищать свою территорию, свое право на вступление в НАТО и быть частью западной безопасности и экономической безопасности. Это было их решение. И они борются за него. Они потеряли сотни тысяч жизней и героически воюют. Поэтому я осторожен с критикой президента и Украины, потому что их сопротивление России в течение такого длительного времени является действительно героическим и историческим,

– заявил Орбан.

В то же время, по мнению Орбана, Киев неправильно понял истинные намерения Запада. Украина думала, что Запад будет поддерживать ее вечно. "Поэтому их поведение было не совсем нормальным", – сказал премьер.

"Если ты в беде и просишь о помощи, не стоит общаться таким тоном. Впрочем, они (украинцы – 24 Канал) думали, что они могут так делать, потому что Запад будет всегда на их стороне. Это ошибочное мнение", – отметил венгерский премьер.

К слову, Орбан выразил уверенность, что Трампу удастся достичь завершения войны в Украине менее чем за полгода.