Орбан считает возможным соглашение между НАТО и Россией

В Венгрии заявили, что заключить договор между Россией и НАТО возможно. Там считают, что он мог бы обеспечить безопасность в регионе.

Но ситуация сложна и разногласия существенны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве.

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Россия на весь мир заявила, чего хочет

По словам Орбана, Россия всем объяснила свои страхи.

Очевидно, что ответы на эти опасения, то есть потребности безопасности со стороны России, и ответ НАТО на них пока очень далеки друг от друга. Это расстояние хоть и большое, но его нельзя назвать непреодолимым,

– сказал Орбан.

Он видит вариант решения в отличиях этих позиций. Мол, можно заключить такие соглашения, которые гарантируют безопасность России и будут приемлемыми для членов НАТО.

Орбан надеется, что в ближайшее время такие соглашения будут достигнуты путем переговоров.

"Гарантии безопасности" для России

26 января США направили России письменные ответы на ее требования по нерасширению НАТО. В Кремле заявляли, что там проигнорировали "принципиальные беспокойства".

МИД России направили письма США, Канаде и странам Европы относительно их ответов на "гарантии безопасности". Россияне в привычной для них дерзкой форме пытались извратить ситуацию так, словно угроза идет не от них, а от Запада.

В этой ситуации США предложили разместить дополнительные силы НАТО на территории Венгрии. Однако в Будапеште от этой инициативы отказались.

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