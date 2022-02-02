Та ситуація складна і розбіжності суттєві. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час пресконференції з Володимиром Путіним у Москві.

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Росія на весь світ заявила, чого хоче

За словами Орбана, "Росія всім пояснила свої страхи".

Очевидно, що відповіді на ці побоювання, тобто потреби безпеки з боку Росії, і відповідь НАТО на них поки що дуже далекі одна від одної. Ця відстань хоч і велика, але її не можна назвати непереборною,

– заявив він.

При цьому угорський прем'єр бачить варіант вирішення у відмінностях цих позицій. Мовляв, можна укласти такі угоди, які "гарантуватимуть безпеку Росії та будуть прийнятними для членів НАТО".

Орбан також висловив сподівання, що найближчим часом таких угод досягнуть шляхом переговорів.

"Гарантії безпеки" для Росії

26 січня США надіслали Росії письмові відповіді на її вимоги щодо нерозширення НАТО. У Кремлі заявляли, що там проігнорували "принципові занепокоєння".

Натомість МЗС Росії надіслали листа США, Канаді та країнам Європи щодо їхніх відповідей на "гарантії безпеки". Росіяни у звичній для них зухвалій формі намагалися перекрутити ситуацію так, буцімто загроза йде не від них, а від Заходу.

У цій ситуації США запропонували розмістити додаткові сили НАТО на території Угорщини. Однак у Будапешті від цієї ініціативи відмовилися.

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