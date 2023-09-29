После поражения России Орбан будет едва ли не самым большим лоббистом Украины по вступлению в ЕС, – Подоляк

Венгерский министр Виктор Орбан продолжает нести откровенный бред, связанный со вступлением Украины в ЕС. В Офисе Президента подчеркнули, что его слова не имеют влияния.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что в момент проигрыша России Орбан будет максимально поддерживать вступление Украины в ЕС. А пока он будет продолжать разбрасываться фразами, которыми засеивает инфопространство за последние 19 месяцев.

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Орбан изменит позицию в ключевой момент

Прежде всего Подоляк отметил, что Евросоюз – территория демократии, свободы. Следовательно, там может кто-либо говорить что захочет. Собственно, сам Виктор Орбан продолжит говорить то, что он несет все полномасштабное вторжение.

И он не будет менять свою позицию до ключевого момента, когда полностью на 180 градусов ее изменит. В момент проигрыша России Орбан будет едва ли не самым большим лоббистом скорейшего вступления Украины в ЕС, или в НАТО и так далее,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что к заявлениям Орбана следует относиться спокойно. По его словам, они не влияют ни на коллегиальные, ни на коллективные решения Евросоюза. Советник главы ОП добавил, что ЕС для себя уже решил, что Украина будет неотделимой частью Европы как с точки зрения безопасности, так и с экономической и финансовой.

Что касается влияния соответствующих заявлений на происходящие в Украине процессы, то оно отсутствует. Это также подчеркнул Михаил Подоляк.

Что наговорил Орбан о вступлении Украины в ЕС

Орбан изо всех сил пытается тормозить процесс вступления Украины в ЕС. В этот раз он заявил, что во время переговоров в Брюсселе о вступлении нашей страны, партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".

Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметры. Это было бы беспрецедентно,

– сказал Орбан.

В МИД заявили, что положительно отмечают, что Орбан беспокоится о вступлении Украины в ЕС. В то же время напомнили, что наше государство своей территории в пределах международно признанных границ не меняло.