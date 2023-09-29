Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що в момент програшу Росії Орбан буде максимально підтримувати вступ України до ЄС. А поки він продовжуватиме розкидатися фразами, якими засіює інфопростір упродовж останніх 19 місяців.

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Орбан змінить позицію у ключовий момент

Передовсім Подоляк зазначив, що Євросоюз – територія демократії, свободи. Відтак, там може будь-хто говорити будь-що. Власне, сам Віктор Орбан продовжить говорити те, що він верзе впродовж усього повномасштабного вторгнення.

І він не мінятиме свою позицію до ключового моменту, коли він повністю на 180 градусів її змінить. В момент програшу Росії Орбан буде чи не найбільшим лобістом якомога швидшого вступу України до ЄС, чи до НАТО і так далі,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що до заяв Орбана потрібно ставитися спокійно. За його словами, вони не впливають ані на колегіальні, ані на колективні рішення Євросоюзу. Радник глави ОП додав, що ЄС для себе вже вирішив, що Україна буде невіддільною частиною Європи як з безпекової, так і з економічної та фінансової точки зору.

Що стосується впливу відповідних заяв на процеси, які відбуваються в Україні, то він відсутній. На цьому також наголосив Михайло Подоляк.

Що наговорив Орбан про вступ України до ЄС

Орбан з усіх сил намагається гальмувати процес вступу України до ЄС. Цього разу він заявив, що під час переговорів у Брюсселі щодо вступу нашої країни, партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно,

– сказав Орбан.

У МЗС заявили, що позитивно відзначають, що Орбан турбується про вступ України до ЄС. Водночас нагадали, що наша держава своєї території у межах міжнародно визнаних кордонів не міняла.