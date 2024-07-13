Орбан использует момент: чего пытается достичь политик

Венгерский премьер Виктор Орбан провел ряд встреч с различными политиками, а ключевой темой были переговоры России и Украины. Впрочем понимание мира между сторонами существенно отличается.

Орбан пытается максимально использовать ситуацию, в которой сейчас находится мир. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Тужанский, добавив, что "мирные" переговоры активизировал не он, а Владимир Путин.

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Какова цель Орбана

Венгерский политик встречался с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, а в конце отправился на виллу Дональда Трампа, с которым также провел переговоры.

Виктор Орбан использует момент. Как опытный политик он его очень хорошо чувствует. А момент заключается в том, что Венгрия председательствует в ЕС и это продлится всего полгода. Евросоюз находится в переходном периоде, новый парламент избран, но еще не заседал, новая Европейская комиссия не сформирована,

– рассказал политолог.

К тому же Орбан видит, как активизировалась риторика Путина о так называемых "мирных планах". Также есть заявления со стороны Китая и предложения Трампа. То есть происходит создание пространства для маневра, постановка "спектакля". Поэтому зарубежное турне было нужно самому Орбану, чтобы показать себя переговорщиком, "продать" себя.

Выгодно ли для Орбана президентство Трампа

Премьер Венгрии не раз делал комплименты Трампу, рассказывал, что он якобы сможет быстро закончить войну. Но на самом деле все это является элементами избирательной кампании, которая продолжается уже давно.

Орбан убеждает, что надо прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Однако это не является мирным планом. Со своей стороны Трамп говорит об установлении мира "с позиции силы". Это может означать прекращение помощи Украине и шантаж Путина, чтобы он садился и договаривался.

Повторюсь – это не мирные планы, а популизм, трампизм, выгодная риторика. Ключевая опасность заключается в том, что такой человек как Орбан, с очень сомнительными связями с Кремлем и Пекином, становится авторитетным для потенциального будущего президента Соединенных Штатов,

– подытожил Дмитрий Тужанский.