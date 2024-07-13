Орбан намагається максимально використати ситуацію, в якій зараз перебуває світ. Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Тужанський, додавши, що "мирні" переговори активізував не він, а Владімір Путін.

До теми Вистава для Трампа: чому Орбан поїхав до Сі та Путіна і який "мир" вони готують для України

Яка мета Орбана

Угорський політик зустрічався з Володимиром Зеленським, Владіміром Путіним, Сі Цзіньпіном, а насамкінець вирушив на віллу Дональда Трампа, з яким також провів перемовини.

Віктор Орбан використовує момент. Як досвідчений політик він його дуже добре відчуває. А момент полягає в тому, що Угорщина головує в ЄС і це триватиме лише пів року. Євросоюз перебуває в перехідному періоді, новий парламент обраний, але ще не засідав, нова Європейська комісія не сформована,

– розповів політолог.

До того ж Орбан бачить, як активізувалася риторика Путіна про так звані "мирні плани". Також є заяви з боку Китаю та пропозиції Трампа. Тобто відбувається створення простору для маневру, постановка "спектаклю". Тож закордонне турне було потрібне самому Орбану, щоб показати себе перемовником, "продати" себе.

Чи вигідне для Орбана президентство Трампа

Прем'єр Угорщини не раз робив компліменти Трампу, розповідав, що він нібито зможе швидко закінчити війну. Але насправді все це є елементами виборчої кампанії, яка триває вже давно.

Орбан переконує, що треба припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Однак це не є мирним планом. Зі свого боку Трамп говорить про встановлення миру "з позиції сили". Це може означати припинення допомоги Україні та шантаж Путіна, щоб він сідав і домовлявся.

Повторюсь – це не мирні плани, а популізм, трампізм, вигідна риторика. Ключова небезпека полягає в тому, що така людина як Орбан, з дуже сумнівними зв'язками з Кремлем та Пекіном, стає авторитетною для потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів,

– підсумував Дмитро Тужанський.