"Посредник" Путина: Орбан встретится с Трампом во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом. Встреча состоится сразу после того, как завершится саммит НАТО.

Как пишут в СМИ, Орбан поедет на курорт Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться там с Трампом. Этот визит вызывает беспокойство, ведь еще несколько дней назад венгерский премьер встречался с Путиным.

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Орбан встретится с Трампом

Журналисты Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что 11 июля состоится встреча Орбана и Трампа. Визит состоится всего через 6 дней после того, как венгерский премьер был с визитом в Москве, где встречался с Путиным.

В СМИ отмечают, что эта встреча вызывает беспокойство, ведь это в очередной раз подталкивает к мысли, что Орбан работает как посредник между Путиным и Трампом. Стоит отметить, что Трамп и Путин имели теплые отношения во время первого срока президентства США, что часто вызывало критику. Более того, Трамп убежден, что сможет остановить войну буквально за один день, если проведет переговоры с Путиным.

По предварительной информации, встреча будет неформальной. Источники добавляют, что Трамп не просил премьера Венгрии заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время, что могут обсуждать на встрече политики, неизвестно.

Интересно, что это уже вторая встреча Орбана и Трампа за последние несколько месяцев. Так, венгерский премьер уже приезжал на курорт Мар-а-Лаго во Флориде к Трампу. Тогда встреча также была неформальной, а кандидат в президенты США "проводил экскурсию", а после – политики собрались на совместный ужин.