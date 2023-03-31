"Орбан обмочил штанишки": что означают заявления Венгрии о миротворцах для Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС готовы обсуждать отправку миротворцев в Украину. Впрочем, это свидетельствует о том, что Орбан очень испугался.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что если Орбан хочет создать еще одну Боснию, то ему лучше делать это в Венгрии, а не в Украине.

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Заявления Орбана – примитивная манипуляция в пользу России

Так, наше государство интересует только победа и освобождение украинских территорий от российских оккупантов. Следовательно, "зависнуть" на 50 лет без развития, денег и безопасности – это не сценарий Украины.

Давидюк убежден, что венгерский премьер просто испугался и "обмочил штанишки". Равно как и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Они (Орбан и Лукашенко – 24 Канал) испугались, потому что увидели, что Путин финально сошел с ума,

– заметил политолог.

По его словам, Лукашенко узнал из прессы о размещении Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Орбан боится, что его постигнет та же участь. Именно поэтому венгерский премьер нагнетает ситуацию – говорит о миротворцах для Украины и завершении войны на любой территории. Заявления Орбана представляют собой примитивную манипуляцию в пользу врага.

Давыдюк объяснил, что означает заявление Орбана о миротворцах: смотрите видео

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