Орбан заявил, что не знает размеров территории Украины, чтобы принять ее в ЕС: в МИД уже ответили
Источник:Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что перед переговорами по вступлению Украины в Европейский Союз нужно будет ответить на "трудные вопросы", в том числе и территориальные.
Свои очередные скандальные заявления Орбан озвучил в эфире местного радио. По его словам, во время переговоров в Брюсселе о вступлении Украины в ЕС партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".
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Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметры. Это было бы беспрецедентно,
– сказал Орбан.
Венгерский премьер продолжил сомневаться в возможности вступления Украины в ЕС отметил, что нужно ответить на "слишком длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".
Украина уже ответила Орбану
В МИД Украины уже отреагировали на цинизм венгерского премьера. В частности, спикер министра иностранных дел Олег Николенко отметил, что тот фактор, который Виктор Орбан продолжает волноваться о вступлении нашего государства в ЕС, – действительно неплохой и напомнил ему территориальные границы Украины.
Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ,
– подчеркнул Олег Николенко.
Другие откровенно бессмысленные заявления Орбана
Отметим, что под этот эфир на радио премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наговорил много и других заявлений, которые сложно постичь здравый смысл. Да, он назвал российскую агрессию против Украины "славянской братской войной".
Позиция Венгрии по поводу войны
- Венгрия с начала полномасштабного вторжения занимает антиукраинскую позицию, в частности, блокировала введение ряда антироссийских санкций и спекулировала вокруг темы финансовой помощи для Украины.
- Также венгерские власти заявили, что продолжат сотрудничество с Россией, потому что ей это выгодно.