Орбан заявил, что не знает размеров территории Украины, чтобы принять ее в ЕС: в МИД уже ответили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что перед переговорами по вступлению Украины в Европейский Союз нужно будет ответить на "трудные вопросы", в том числе и территориальные.

Свои очередные скандальные заявления Орбан озвучил в эфире местного радио. По его словам, во время переговоров в Брюсселе о вступлении Украины в ЕС партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".

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Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметры. Это было бы беспрецедентно,

– сказал Орбан.

Венгерский премьер продолжил сомневаться в возможности вступления Украины в ЕС отметил, что нужно ответить на "слишком длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

Украина уже ответила Орбану

В МИД Украины уже отреагировали на цинизм венгерского премьера. В частности, спикер министра иностранных дел Олег Николенко отметил, что тот фактор, который Виктор Орбан продолжает волноваться о вступлении нашего государства в ЕС, – действительно неплохой и напомнил ему территориальные границы Украины.

Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ,

– подчеркнул Олег Николенко.

Другие откровенно бессмысленные заявления Орбана

Отметим, что под этот эфир на радио премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наговорил много и других заявлений, которые сложно постичь здравый смысл. Да, он назвал российскую агрессию против Украины "славянской братской войной".

Позиция Венгрии по поводу войны