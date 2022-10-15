Орбан раскритиковал действия ЕС и призвал готовиться к затяжной войне

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подверг критике политику ЕС против России. Он считает, что санкции Евросоюза против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Орбан, являющийся другом Владимира Путина, заявил, что санкции против России плохо разработаны. При этом он сказал, что энергетические ограничения – это сомнительный механизм, потому что в мировой истории санкции обычно вводят те, кто имеет доминантное положение.

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Орбан говорит, что санкции против России плохо разработаны

Орбана подверг сомнению то, что страны ЕС имеют доминантную позицию, ведь являются покупателями российских энергоресурсов.

Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминантную позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являются поставщиками,

– сказал глава венгерского правительства.

Орбан заявил, что Венгрии нужно готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС. По его убеждению, ситуацию в ЕС кроме санкций против России обостряет миграционный кризис.

"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо принять реальность: если так пойдет и дальше, то экономика континента упадет, люди окажутся в опасности, и, кажется, нам нужно готовиться к затяжной войне. Венгрии нужна армия сдерживающей силы", – отметил премьер Венгрии.

Орбан призывает к мирным переговорам

. Заявление Орбана прозвучало после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву . В Кремле Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ и перенаправлении поставок голубого топлива через "Турецкий поток". Венгрия это сделала на фоне взрывов на "Северных потоках"

По словам Орбана, существует так называемый "лагерь мира", в который он причисляет и Венгрию. Как сказал лидер Венгрии, в этом лагере решение нынешнего кризиса можно увидеть из-за мирных переговоров.

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ, по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", – сказал он.

Венгрия может потерять финансирование от ЕС

В сентябре Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Венгрия рискует потерять 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС. Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

Еврокомиссия передала предложения Европейскому совету, который в течение месяца должен принять окончательное решение. В ответе на угрозу потерять средства венгерское правительство предложило создать новое агентство по борьбе с коррупцией.

Блокирование средств для Венгрии – следующий шаг для ЕС в процессе санкционного механизма, который был запущен против Будапешта в апреле 2022 года.

Важно то, что в сентябре Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности. В Европарламенте был принят отчет, в котором заявили, что Венгрия не является демократией.

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