Орбан заявил, что предложение о перемирии уже "лежит на столе": что говорят на это в ОП

Венгерский премьер выдал новую порцию циничных заявлений, мол, предложение о перемирии уже лежит на столе. В Офисе Президента уже отреагировали на упреки Орбана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Орбан сделал новое циничное заявление о "перемирии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет реагировать на провокации. Очевидно, таким образом он решил отреагировать на критику со стороны Владимира Зеленского, который резко высказался относительно посредничества венгерского премьера.

В то же время Орбан заявил, что якобы "на столе уже лежит предложение о прекращении огня".

Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность,

– говорится в публикации Орбана.

Как реагируют на это у Зеленского

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Общественному заявил, что на подобные "ультиматумы" Орбана есть только один ответ – Украине нужен справедливый мир.

Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно – нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Именно ради этого работаем со всеми партнерами скоординировано – с Америкой, Европой. Сейчас будут встречи в Брюсселе, уже были замечательные встречи с президентом Трампом. Гонки от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны,

– подчеркнул Литвин.

К слову, ранее Орбан уже обвинял Зеленского в том, что он якобы отвергает "рождественское перемирие и большой обмен пленными" с Россией. В Офисе Президента тогда отметили, что Украина не уполномочивала Венгрию в таких вопросах, а Орбан не предупреждал Киев о своих контактах с Путиным.