У России есть компромат на Орбана: почему ЕС подвергся шантажу Венгрии
С начала войны России против Украины почти вся Европа сплотилась для того, чтобы помогать украинцам. Однако среди европейских стран есть и те, что двигаются в фарватере Кремля. Прежде всего, это Венгрия.
Будапешт недавно заблокировал предоставление Украине в 2023 году 18 миллиардов евро финансовой помощи. Впоследствии Венгрия отказалась от своего вето в обмен, в частности, на получение доступа к миллиардам евро из бюджета Евросоюза. Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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По его словам, сейчас европейские лидеры признают, что нужно реформировать Европейский Союз таким образом, чтобы его решения принимались большинством голосов, а не консенсусом.
"Сейчас любая страна ЕС может сделать другие своими заложниками. Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – 24 канал) этим активно пользуется", – считает он.
Связь с мафией
Политолог подчеркнул, что журналисты проводили расследование по связям Орбана с российской мафией. Оказалось, еще до того, как стал премьером, Орбан находился в тесном контакте с главным "крестным отцом" русской мафии – Могилевичем, проживавшим тогда в Венгрии.
"Орбан абсолютно зависим от России, но с другой стороны и от помощи ЕС. Поэтому он пытается лавировать между этими двумя силами. Думаю, что у Кремля очень много компромата на него", – отметил Эйдман.
Должны терпеть Орбана
Он считает, что, несмотря на препятствия, которые оказывает Венгрия или другие страны, которые лояльно относятся к Кремлю, Европа продолжит помогать Украине любым способом.
Европейцы – осторожные люди, склонные к разным "гешефтам", но их категорически не устраивало бы по гуманистическим и практическим соображениям победа России в войне против Украины. Это означало бы допустить нового Гитлера к границам ЕС. Поэтому они будут делать все, чтобы Украина выстояла,
– рассказал политолог.
По его мнению, именно поэтому ЕС должен терпеть шантаж Орбана.
"Для того чтобы его "послать", нужно реформировать Европейский Союз – этого бюрократического монстра. Это очень большая проблема", – подчеркнул он.
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Ведущие страны дожмут
Он считает, что именно благодаря саботажу Венгрии до сих пор не утвержден девятый пакет санкций против России.
Орбан будет саботировать какие-либо решения по расширению санкций против России. Кроме того, пророссийские силы существуют во многих странах Европы, не только в Венгрии,
– заметил Игорь Эйдман.
Он отметил, что есть правильные европейские страны – страны Балтии, Польша, Чехия, Словения. Но есть и те, у которых сложные и противоречивые отношения с Кремлем.
"К примеру, Кипр. Там живет большое количество россиян, среди них есть и нормальные, но туда переехали и представители российской мафии, ведущие там интриги", – сказал он.
По его словам, Кипр в этом смысле не одинок – на многие другие европейские страны Кремль имеет влияние. Они до последнего будут саботировать санкции против России, но все равно ведущие страны, прежде всего Германия и Франция, дожмут.
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Позиция Венгрии в российско-украинской войне: коротко
- Венгрия выступила против участия министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Поэтому он был вынужден встречаться с коллегами за отдельным ужином.
- Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт заблокировал макрофинансовую помощь ЕС Украине На самом деле, он не против финансовой поддержки нашего государства. По его словам, Венгрия хочет, чтобы помощь оказали другим способом.
- ЕС объявили о девятом пакете санкций против России. Ни для кого не стало неожиданностью, что против него выступила одна страна – Венгрия.