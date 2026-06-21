"Что в посылке": сеть взорвалась мемами после того, как Зеленский вернул орден
Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши. Зеленский получил его от тогдашнего президента Анджея Дуды в апреле 2023 года в знак поддержки Украины и признания его вклада в укрепление отношений между странами.
Однако в июне 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера награды. Впрочем, наибольшее внимание пользователей соцсетей привлекло не само решение, а способ возврата — Зеленский опубликовал фото из "Новой почты".
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Что говорят в сети?
Если политическая история вызвала дискуссии, то фото с почтовым отправлением запустило целую вселенную шуток.
В сети шутят:
- "Зеленский отправил орден за счет получателя" "
- "Прошу "Новую Почту" вернуть и мой орден "Белого Орла". Но доставку пусть оплачивает Навроцкий"
- "Я официально отказываюсь от магнитика с Белым Орлом"
- "Лицо сотрудника Новой Почты, когда он узнал, кто отправитель и что лежит в коробке"
- "Орден Белого Орла: "Мама, я в Польше"
Кроме того, пользователи начали создавать изображения Навроцкого в форме, буквально обвешанного десятками отправленных обратно наград.
К шуткам присоединились даже в СММ "Новой Почты".
Орел может лететь со скоростью 50 – 80 километров в час, но мы доставили его быстрее!
– написали они в посте.
Мемы о возвращении ордена / Фото из соцсетей
Что известно о лишении Зеленского ордена?
Зеленский был лишен высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла, который он получил в апреле 2023 года от тогдашнего президента Анджея Дуды. Решение принял новый президент Польши Кароль Навроцкий.
Причиной он назвал присвоение одному из украинских воинских подразделений почетного наименования в честь Героев УПА. По мнению Навроцкого, такие шаги противоречат польской исторической памяти и могут использоваться российской пропагандой.
В то же время польский лидер подчеркнул, что решение не направлено против украинского народа и не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
В ответ Зеленский заявил, что вернул орден польской стороне, подчеркнув, что награду в 2023 году воспринимали как знак отличия всего украинского народа. Скандал вызвал волну реакций среди украинских политиков и государственных деятелей. Глава МИД Андрей Сибига объявил о возвращении своего Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".
От польских наград также отказались:
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,
- второй президент Украины Леонид Кучма,
- третий президент Виктор Ющенко,
- пятый президент Петр Порошенко,
- бывший премьер-министр Владимир Гройсман
- бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.
Они назвали решение Варшавы ошибочным шагом, который может негативно повлиять на украинско-польские отношения и сыграть на руку России.