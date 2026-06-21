"Что в посылке": сеть взорвалась мемами после того, как Зеленский вернул орден

Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши. Зеленский получил его от тогдашнего президента Анджея Дуды в апреле 2023 года в знак поддержки Украины и признания его вклада в укрепление отношений между странами.

Однако в июне 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера награды. Впрочем, наибольшее внимание пользователей соцсетей привлекло не само решение, а способ возврата — Зеленский опубликовал фото из "Новой почты".

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Что говорят в сети?

Если политическая история вызвала дискуссии, то фото с почтовым отправлением запустило целую вселенную шуток.

В сети шутят:

"Зеленский отправил орден за счет получателя" "

"Прошу "Новую Почту" вернуть и мой орден "Белого Орла". Но доставку пусть оплачивает Навроцкий"

"Я официально отказываюсь от магнитика с Белым Орлом"

"Лицо сотрудника Новой Почты, когда он узнал, кто отправитель и что лежит в коробке"

"Орден Белого Орла: "Мама, я в Польше"

Кроме того, пользователи начали создавать изображения Навроцкого в форме, буквально обвешанного десятками отправленных обратно наград.

К шуткам присоединились даже в СММ "Новой Почты".

Орел может лететь со скоростью 50 – 80 километров в час, но мы доставили его быстрее!

– написали они в посте.

Мемы о возвращении ордена / Фото из соцсетей

Что известно о лишении Зеленского ордена?

Зеленский был лишен высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла, который он получил в апреле 2023 года от тогдашнего президента Анджея Дуды. Решение принял новый президент Польши Кароль Навроцкий.

Причиной он назвал присвоение одному из украинских воинских подразделений почетного наименования в честь Героев УПА. По мнению Навроцкого, такие шаги противоречат польской исторической памяти и могут использоваться российской пропагандой.

В то же время польский лидер подчеркнул, что решение не направлено против украинского народа и не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.

В ответ Зеленский заявил, что вернул орден польской стороне, подчеркнув, что награду в 2023 году воспринимали как знак отличия всего украинского народа. Скандал вызвал волну реакций среди украинских политиков и государственных деятелей. Глава МИД Андрей Сибига объявил о возвращении своего Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

От польских наград также отказались:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,

второй президент Украины Леонид Кучма,

третий президент Виктор Ющенко,

пятый президент Петр Порошенко,

бывший премьер-министр Владимир Гройсман

бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.

Они назвали решение Варшавы ошибочным шагом, который может негативно повлиять на украинско-польские отношения и сыграть на руку России.