В Украине появится новая государственная награда: Рада поддержала введение ордена Европы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении новой государственной награды – ордена Европы. Им будут награждать украинцев и иностранцев за вклад в евроинтеграцию, безопасность и международное сотрудничество.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Смотрите также В Украине появится новый орден: кого им будут награждать

Что известно о новом ордене?

За решение о введении новой награды проголосовали 274 народных депутата. Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ предусматривает учреждение ордена Европы, которым будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также награду будут вручать за весомый вклад в укрепление устойчивости Украины, защиту ее независимости и безопасности всей Европы, а также за укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружественных отношений между народами.

Орден Европы станет новой государственной наградой, призванной отмечать людей, внесших весомый вклад в европейскую интеграцию Украины и поддержку государства на международной арене.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона. Он станет главным государственным мемориальным пространством для чествования выдающихся украинцев разных эпох.

За решение проголосовали 287 народных депутатов. Документ определяет пантеон как общенациональное место памяти, призванное объединить подход государства к сохранению исторического наследия и чествованию вклада украинцев в развитие страны.

В рамках этой инициативы планируется создать специальный мемориальный комплекс в Киеве. В нем будут чествовать деятелей государственного строительства, военных, ученых, художников, а также президентов, главнокомандующих и выдающихся личностей, связанных с Украиной в разные исторические периоды.