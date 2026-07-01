Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Що відомо про новий орден?

За рішення про запровадження нової нагороди проголосували 274 народні депутати. Законопроєкт був внесений до парламенту президентом України Володимиром Зеленським.

Документ передбачає заснування ордена Європи, яким нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також нагороду вручатимуть за вагомий внесок у посилення стійкості України, захист її незалежності та безпеки всієї Європи, а також за зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства й розвитку дружніх відносин між народами.

Орден Європи стане новою державною відзнакою, покликаною відзначати людей, які зробили вагомий внесок у європейську інтеграцію України та підтримку держави на міжнародній арені.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону. Він стане головним державним меморіальним простором для вшанування видатних українців різних епох.

За рішення проголосували 287 народних депутатів. Документ визначає пантеон як загальнонаціональне місце пам'яті, покликане об'єднати підхід держави до збереження історичної спадщини та вшанування внеску українців у розвиток країни.

У межах ініціативи планують створити спеціальний меморіальний комплекс у Києві. У ньому вшановуватимуть діячів державотворення, військових, науковців, митців, а також президентів, головнокомандувачів і видатних постатей, пов'язаних з Україною в різні історичні періоди.