Парламент розгляне цей законопроєкт на одному з найближчих пленарних засідань. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Кому вручатимуть майбутній орден Європи?

Зеленський пропонує відзначати орденом Європи громадян України та іноземців за:

визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;

вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи;

зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

Довідка: Європейський Союз може вже цього літа відкрити для України нові переговорні кластери щодо вступу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це станеться, якщо Україна й надалі виконуватиме необхідні реформи.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні запровадили нову відзнаку Президента – "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС". Нею нагороджуватимуть українців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС після вибуху 26 квітня 1986 року. Нагороду вручатимуть лише за життя – посмертно її не присвоюватимуть.