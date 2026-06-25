24 Канал розповідає, які державні нагороди Україна вручала полякам та що вони означають.

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Які українські державні нагороди є в поляків?

Орден Свободи

Орден Свободи є одним з вищих орденів України та найвищою державною нагородою для іноземців. Ним нагороджують за утвердження суверенітету та демократії.

Польським кавалером ордену є президент Польщі Анджей Дуда. Вручили йому цю нагороду за видатні заслуги у зміцненні суверенітету та підтримку України під час повномасштабної війни. Нагородження відбулось під час його візиту до Києва у червні 2025 року.

Також цю нагороду отримали інші іноземні лідери: президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, король Швеції Карл XVI Густав, президенти Литви Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте та Гітанас Науседа та інші.

Орден князя Ярослава Мудрого

Орден князя Ярослава Мудрого є однією з головних державних нагород України для дипломатичного відзначення іноземних лідерів. Має п'ять ступенів: від V до I, де I є найвищим.

Його вручають за видатні заслуги перед Україною, зокрема в галузі державного будівництва та зміцнення міжнародного авторитету країни.

Кавалерами ордена серед поляків є президент Польщі Александр Квасневський (I ступеня) за вагому підтримку України, зокрема під час Помаранчевої революції, де він виступав міжнародним посередником. Таку ж нагороду отримав Лех Качинський у 2007 році за визначний особистісний внесок у зміцнення українсько-польського партнерства.

Лідера Броніслава Коморовського нагородили орденами I та V ступеня у 2014 та 2008 роках відповідно. А Анджей Дуда отримав орден I ступеня у 2021 році.

Крім того, Коморовський у 2010 році отримав українську відзнаку "Іменна вогнепальна зброя".

Чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня у 2019 році. Тоді на посаді Голови Європейської ради він отримав її за зміцнення міжнародної солідарності з Україною та підтримку її територіальної цілісності.

У 2022 році нагородою II ступеня відзначено експрем'єра Матеуша Моравецького та віцепрем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського. Останній також є кавалером ордену I ступеня з 2017 року.

Кавалерами ордена різних ступенів стали також король Швеції Карл XVI Густав, король Іспанії Хуан Карлос I, князь Монако Альбер II та президент Франції Жак Ширак.

Хто з поляків повернув нагороду?

22 червня 2026 року стало відомо, що віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про намір повернути Україні дві державні нагороди. У листі українському послу він зазначив, що отримав їх за підтримку євроінтеграції України.

Я приймаю це рішення з глибоким жалем, але також і з переконанням, що справжнє партнерство між народами може бути побудоване лише на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності,

– написав Камінський.

Відомо, що польський політик отримав орден "За заслуги" II ступеню з рук президента України Віктора Ющенка у 2007 році.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення українського лідера присвоїти одному з підрозділів ССО ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.