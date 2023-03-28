В России нервничают из-за угрозы ареста Путина в Армении: какие шаги могут предпринять

Армения заявила, что Владимир Путин должен быть арестован, если прибудет в Армению. До недавнего времени в стране были разные позиции по Римскому уставу МУС.

Теперь появилось совместное решение, и это не случайно. Об этом 24 Канала сказал политолог Тарас Загородний.

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Россияне очень нервничают по этому поводу. По словам политолога, они понимают: если уж Армения, очень зависимая от России по многим направлениям, фактически игнорирует ее, выстраивает отношения со США и даже с соседями пытается примириться, то что говорить о других странах? К примеру, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и даже Беларусь.

Это признаки окончательной эрозии и уничтожения любого влияния на территории СНГ. Поэтому они так нервничают,

– утверждает Загородний.

Есть интересная деталь: Никол Пашинян до сих пор секретарь ОДКБ, Армения пока не вышла из организации. "Теперь вопрос: как Путин будет находиться на территории Армении как глава государства? Это смешно смотрится, но достаточно показательно", – подчеркнул политолог.

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К чему могут прибегнуть россияне

Как замечает Загородний, не исключен и силовой сценарий. На территории Армении есть русская база, расположенная в Гюмри.

"Они давно хотели снести Пашиняна. Последней была попытка после Карабахской войны, когда Азербайджан выбил Армению из 6 своих оккупированных ею районов. Нагорный Карабах является анклавом, нет общей границы с Арменией. Против Пашиняна пытались организовать протесты. Однако он удержался у власти и даже выиграл перевыборы", – отметил политолог.

Россияне не смогли с ним ничего поделать, поэтому подобные заявления изрядно раздражают их. Армения, акцентирует Загородний, небольшая страна с населением в 3 миллиона человек. "Организовать что-то вроде переворота или покушения на Пашиняна, я думаю, им по силам. Они могут это сделать", – уверяет политолог Тарас Загородний.

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