Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что одним из ключевых требований к уголовному процессу является соблюдение процедур и алгоритмов. Если прокурор МУС на основании достаточного количества доказательств сформировал ходатайство в суд относительно ареста Нетаньяху, то давать заднюю в этой ситуации уже невозможно. Суд должен рассматривать указанное преступление и принимать решение по этому делу.
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Для чего создан МУС
Вигиринский отметил, что МУС является независимым от любой страны.
Суть любой международной инстанции сводится к тому, что она дистанцирована от любого правительства любой страны. Международная судебная структура существует для того, чтобы в чрезвычайно важных делах для мирового сообщества выносить объективные и беспристрастные решения,
– сказал он.
Обвинения
По словам политолога, прокурор МУС заявил о том, что подготовил двусторонние запросы на арест, в частности террористам ХАМАСа и правительства Израиля. Каждому из субъектов инкриминируют разную уголовную ответственность.
Андрей Вигиринский отметил, что ХАМАС обвиняют в пытках гражданских лиц, содержании пленных в нечеловеческих условиях, сексуальном насилии и унижении достоинства похищенных граждан с территории Израиля.
Министру обороны и премьер-министру Израиля инкриминируют очевидные вещи, которые Израиль не скрывал. Это блокирование международной гуманитарной помощи, что привело к страданиям и насилию в отношении гражданского населения государства Палестина на территории сектора Газа,
– высказался он.
Почему все законно
Политолог также подчеркнул, что преступления, которые совершили стороны являются абсолютно разными, однако международное право не определяет, кто был жертвой, а кто стал агрессором.
Компетенция Международного уголовного суда сводится к расследованию, выявления и, если есть соответствующие основания, доказательства вины лиц, которые, возможно, совершили преступления против человечности или нарушили международное гуманитарное право,
– сказал он.
Вигиринский пояснил, что в МУС заявили, что понимают все обстоятельства связанные с 7 октября 2023 года, кто был агрессором в этой ситуации. Однако при выборе методов и способов ведения войны любая сторона конфликта должна придерживаться международного гуманитарного права.
Здесь не может быть исключений, например, если это Израиль (сторона, на которую напали – 24 Канал), то нельзя закрывать глаза на нарушение международного права, потому что это разрушит принципы правосудия,
– отметил политолог.
Он добавил, что рассмотрение ходатайства прокурора МУС будет зависеть от решения суда, а аннулировать эти обвинения уже почти невозможно.
Обвинения лидеров Израиля: последние новости
- 20 мая МУС выдал ордер на арест лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля. Премьер Израиля уже прокомментировал это решение. ХАМАС подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Израиле и Секторе Газа, а израильских руководителей – в подобных преступлениях на территории Сектора Газа.
- Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также трех лидеров ХАМАС. После этого израильские министры обвинили прокурора МУС в антисемитизме.
- В США отреагировали на запрос МУС об ордерах на арест Беньямина Нетаньяху и Йова Галанта, подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Джо Байден и Энтони Блинкен назвали этот шаг позорным. В Израиле также осудили решение МУС.