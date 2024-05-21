Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що однією із ключових вимог до кримінального процесу є дотримання процедур і алгоритмів. Якщо прокурор МКС на підставі достатньої кількості доказів сформував клопотання до суду стосовно арешту Нетаньягу, то давати задню в цій ситуації вже неможливо. Суд має розглядати вказаний злочин та приймати рішення щодо цієї справи.

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Для чого створений МКС

Вігірінський наголосив, що МКС є незалежним від будь-якої країни.

Суть будь-якої міжнародної інстанції зводиться до того, що вона дистанційована від будь-якого уряду будь-якої країни. Міжнародна судова структура існує для того, щоб у надзвичайно важливих справах для світової спільноти виносити об'єктивні та неупереджені рішення,

– сказав він.

Звинувачення

За словами політолога, прокурор МКС заявив про те, що підготував двосторонні запити на арешт, зокрема терористам ХАМАСу та уряду Ізраїля. Кожному із суб'єктів інкримінують різну кримінальну відповідальність.

Важливо! Вранці 7 жовтня 2023 року Ізраїль зазнав масованого ракетного обстрілу з території Сектора Гази. Палестинські бойовики з ХАМАС проникли на його територію. Це призвело до значного загострення конфлікту, який переріс у війну між Ізраїлем і ХАМАСом.

Андрій Вігірінський зазначив, що ХАМАС звинувачують у тортурах цивільних осіб, утриманні полонених у нелюдських умовах, сексуальному насильстві та приниженні гідності викрадених громадян з території Ізраїлю.

Міністру оборони та прем'єр-міністр Ізраїлю інкримінують очевидні речі, які Ізраїль не приховував. Це блокування міжнародної гуманітарної допомоги, що призвело до страждань і насилля стосовно цивільного населення держави Палестина на території сектора Гази,

– висловився він.

Чому все законно

Політолог також підкреслив, що злочини, які вчинили сторони є абсолютно різними, проте міжнародне право не визначає, хто був жертвою, а хто став агресором.

Компетенція Міжнародного кримінального суду зводиться до розслідування, виявлення і, якщо є відповідні підстави, доведення вини осіб, які, можливо, вчинили злочини проти людяності чи порушили Міжнародне гуманітарне право,

– сказав він.

Вігірінський пояснив, що у МКС заявили, що розуміють всі обставини пов'язані із 7 жовтня 2023 року, хто був агресором у цій ситуації. Однак при виборі методів і способів ведення війни будь-яка сторона конфлікту повинна дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

Тут не може бути винятків, наприклад, якщо це Ізраїль (сторона, на яку напали – 24 Канал), то не можна закривати очі на порушення міжнародного права, бо це зруйнує принципи правосуддя,

– зауважив політолог.

Він додав, що розгляд клопотання прокурора МКС залежатиме від рішення суду, а анулювати ці звинувачення вже майже неможливо.

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