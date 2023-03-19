Их разыскивает Гаага: в украинских электричках уже "висит" Путин
В Украине оперативно отреагировали на решение Международного уголовного суда и выдан ордер на арест диктатора Владимира Путина. К примеру, в поездах Укрзализныци уже разыскивают его.
Фото с электричек Киевщины, Харьковщины и Львовщины уже появились в сети, сообщает 24 Канал. Это произошло на следующий день после выдачи ордера на арест диктатора.
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Можно сдавать живым, но лучше мертвым
На черно-белом постере прописными буквами написано "Внимание! Розыск!", а ниже отмечено, что преступника ищут живым, но лучше мертвым. Далее – фото диктатора Путина из подписок "разыскивается особо опасный террорист".
Дальше все по процедуре - дата рождения, прозвище и все прекрасно знают.
Ниже отмечено, что указанное лицо скрывается от органов досудебного расследования. Всех, кто готов поймать преступника, просят звонить по телефону в "Гвардию наступления" – специальные штурмовые бригады, которые будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий. Инициатором их создания был покойный глава МВД Денис Монастырский. Сейчас идет набор у бригады.
Путина разыскивают в электричках / Фото телеграмм-канала "Ты Киев" и соцсетей
В Гааге выдали ордер на арест Путина
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МКС более 40 томов материалов, в том числе о депортации более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако отмечается, что эта цифра может быть гораздо больше.
- Арестовать Путина теперь могут на территории 123 стран мира, ратифицировавших Римский устав. Преимущественно говорится о фактически всех странах Европы, Японии, Канаде и некоторых африканских государствах.
- Представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла отметил, что их решение предоставляет больше прав Украине. В частности, Киев может потребовать от государств, признающих МКС, немедленного ареста Владимира Путина и Львово-Беловой.