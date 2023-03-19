Количество обвинений Путина будет расти, – российский оппозиционер об ордере на арест

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это решение было принято из-за незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Со временем обвинений против Путина будет еще больше.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он сравнил эту ситуацию с тем, как в разных странах ловят вожаков мафии.

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Потом обвинений будет еще больше

Как отметил Гудков, в странах Запада часто задерживают предводителей мафии на "второсортных" преступлениях вроде организации контрабанды, торговли наркотиками и т.д. Часто очень сложно доказать вину за "основную деятельность".

Поэтому злоумышленников ловят на второстепенных преступлениях, а потом уже усиленно работают над новыми обвинениями. Так же будет и с Владимиром Путиным.

Пока создают трибунал, передают десятки тысяч свидетельств о войне, а эксперты-юристы ищут юридическую связь Путина с войной, чтобы обвинить его в военных преступлениях… И тут Путин выходит на экран и фактически публично заявляет о депортации детей. Это же явка с повинной,

– отметил Гудков.

Путин буквально себя подставил. А сами обвинения со временем будут только нарастать. Он стал гипертоксичным "изгоем", с которым никто не будет вести переговоры.

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Как убежден Гудков, это еще отличный сигнал для российских элит. Если кто-то думал, что дальше получится сосуществовать как-то с режимом Путина, то сейчас вариантов уже нет.

Это еще сигнал для элит. Что-то типа – люди, с вашим все понятно и с вами тоже, если вы продолжите его поддерживать. Камер в Гааге хватит на всех. Это может спровоцировать раскол среди элит, о котором много говорили.

– считает Гудков.

Ордер на арест Путина: коротко