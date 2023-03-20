Когда Путин окажется в Гааге, почему Россия не выйдет из-под санкций: что пишут западные СМИ

Владимир Путин внезапно для себя выяснил, что для мира он официально стал международным преступником. Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления, связанные с похищением детей из Украины. Несмотря на то, что это скорее символическое решение, для Кремля это стало четким сигналом, что наказание для Путина неизбежно.

Пока Владимир Путин ожидает ареста и привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, российские пропагандистские сети пытаются действовать на Западе, в том числе в США. Главной целью российской дезинформации являются представители ультраправых взглядов. Россияне активно пытаются раскалывать американское общество, чтобы ослабить поддержку Украины. 24 Канал традиционно собрал для читателей самое интересное со страниц авторитетных западных СМИ.

Интересно Судьбоносный выбор Китая и надолго ли хватит оружия США: что об Украине пишут западные СМИ

Первый ордер на арест лидера постоянной страны-члена Совбеза ООН

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины, пишет The Washington Post. Это стало первым случаем, когда международный суд выдал ордер на арест лидера одной из пяти постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН.

Впрочем, практические последствия этого решения пока существенно ограничены. Россия не признает юрисдикцию суда и не выдает своих граждан. Моральное осуждение, скорее всего, запятнает российского диктатора до конца его жизни, усилит международную изоляцию и позволит посещать только те страны, которые входят в узкий круг его немногочисленных союзников: Китай, Сирию, Иран, КНДР. Почти во всех других странах Путин должен быть мгновенно арестован и передан суду.

Владимир Путин навсегда останется изгнанником. Он потерял всякое политическое доверие во всем мире. Любой мировой лидер, который его поддержит, также будет опозорен,

– убежден бывший международный прокурор Дэвид Крэйн.

Кроме самого кремлевского диктатора, суд также выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка при президенте Российской Федерации. О ее причастности к похищению украинских детей-сирот Associated Press сообщило еще в октябре в своем расследовании, опираясь на десятки интервью и документов.

Президент Международного Уголовного суда Петр Хофманьский в своем видеообращении подчеркнул, что хотя судьи МКС и выдали ордера на арест, международное сообщество должно обеспечить их исполнение, ведь сам суд не наделен собственными полицейскими силами.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков уже поспешил заявить, что Россия не признает юрисдикцию МУС и считает решение об аресте Путина "юридически ничтожным" . При этом, Песков назвал этот шаг суда "возмутительным и неприемлемым" . В то же время представитель Путина отказался прокомментировать вопрос, собирается ли его шеф избегать поездок в страны, где он может быть арестован по ордеру МУС.

. При этом, Песков назвал этот шаг суда . В то же время представитель Путина отказался прокомментировать вопрос, собирается ли его шеф избегать поездок в страны, где он может быть арестован по ордеру МУС. Украина положительно отреагировала на решение МУС, а президент Владимир Зеленский назвал это "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что, согласно данным Национального информационного бюро Украины, было депортировано 16226 детей, при этом вернуть удалось всего 308 детей.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что в ночь российского вторжения на заседании Совета Безопасности он сказал, что "для военных преступников не существует чистилища, они попадают прямо в ад". После ордера МУС Кислица немного изменил высказывание, подчеркнув, что "те из них, которые останутся живы после военного поражения России, должны будут сделать остановку в Гааге на пути в ад".

Президент США Джо Байден назвал решение МУС "оправданным" и заявил, что Путин "явно совершил военное преступление". Хотя США также не признают МУС, Байден сказал, что это "очень сильный аргумент", указывающий на действия российского лидера, отдавшего приказ о вторжении.

Несмотря на то, что Украина также не является членом Международного уголовного суда, правительство предоставило МУС юрисдикцию для деятельности на украинской территории. Прокурор Карим Хан четырежды посетил Украину с момента открытия расследования в прошлом году.МУС заявил, что его досудебная палата нашла "разумные основания" для того, чтобы Путин "нес индивидуальную уголовную ответственность" за похищение детей, а также за то, что он не смог "надлежащим образом осуществлять контроль над совершившими эти гражданские и военные преступления подчиненными".



Прокурор МУС Карим Хан работает на Киевщине в апреле 2022 года / Фото AP

Последний визит в Украину Хан совершил в этом месяце. Прокурор МУС посетил детский дом, расположенный в 2 километрах от линии фронта на юге Украины. Дом был пуст вследствие вероятной депортации детей из Украины в Россию или их незаконного перемещения в другие части временно оккупированных территорий.

Как я отметил на Совбезе ООН в сентябре прошлого года, эти преступные действия расследуются моим офисом в приоритетном порядке. С детьми нельзя обращаться как с военной добычей,

– подчеркнул прокурор МУС Карим Хан.

Прокурор Дэвид Крейн, 20 лет назад выдвинувший обвинения президенту Либерии Чарльзу Тейлору за преступления в Сьерра-Леоне, сказал, что диктаторы и тираны во всем мире. В конце концов, Тейлор был задержан и предстал перед специальным судом в Нидерландах. Его признали виновным и приговорили к 50 годам заключения.

Широкомасштабное расследование в Украине также выявило преступления, совершенные против украинцев на территории России, включая депортированных украинских детей, которым препятствовали воссоединение со своими семьями, систему "фильтрации", направленную на отбор украинцев для содержания под стражей, а также пытки и бесчеловечные. условия содержания под стражей. Теперь МУС добавил лицо Путина к обвинениям в похищении детей.

Решение МУС препятствует выходу России из-под санкций

Ордер на арест от международного уголовного суда пробивает ауру безнаказанности Путина, пишет издание The New York Times. Решение суда имеет бесспорный моральный вес, поставив Путина в один ряд:

с Омаром Хасаном аль-Баширом – свергнутым президентом Судана, обвиняемом в зверствах в Дарфуре;

Слободаном Милошевичем – сербским лидером, заключенным за злоупотребление во время войны на Балканах,

а также нацистами, судимыми в Нюрнберге после Второй мировой войны.

Стивен Рапп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте, заявил в электронном письме, что "это делает Путина изгоем", ведь почти при любой заграничной поездке он рискует быть арестованным, а обвинения с него "никогда не исчезнут".

В дополнение, по словам Раппа, Россия не может добиться отмены международных санкций без исполнения ордеров суда. Рапп убежден, что Путин наконец окажется в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступлениях, в противном случае Путин "умрет с грузом этих обвинений над головой".

В то же время The New York Times на этой неделе также сообщало о том, что МУС намерен открыть два дела, связанных с российским вторжением. Российские войска убили десятки тысяч невинных гражданских лиц и разрушили инфраструктуру в результате артиллерийских и ракетных ударов по украинским населенным пунктам. Ожидается, что второе дело будет сосредоточено как раз на российских атаках против гражданской инфраструктуры.

Ориентируясь на Путина, суд сделал смелый шаг, который мог бы начаться с чиновников среднего звена и дойти до президента. При этом возникает вопрос, почему МУС избрал именно это преступление, и почему решение обнародовать его было сделано именно сейчас. В отличие от американских судов, где подозреваемым обычно предъявляют обвинения перед арестом, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан представил коллегии судей доказательства, свидетельствующие о наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемые несут ответственность за военные преступления.

Путин и Львова-Белова признаются в преступлениях в Украине

Если Путин и Львова-Белова будут взяты под стражу и предстанут перед судом в Гааге, у них будет досудебное слушание, на котором прокуроры представят доказательства, которые, по их мнению, будут достаточными для передачи дела в суд. Эксперты по международному праву считают, что главная проблема в том, что если подозреваемым удастся избежать задержания, они никогда не попадут на слушания для подтверждения обвинений. В результате, решение об ордере на арест "может быть максимумом, который мы получим для Путина".

В то же время эксперты считают решение МУС "чистым плюсом", поскольку оно может отговорить Китай от предоставления России оружия и послать сдерживающий сигнал другим представителям российской власти по поводу участия в военных преступлениях, в том числе и похищении детей. Это также может ослабить сопротивление внутри Пентагона по поводу передачи МУС доказательств российских преступлений.

История похищения украинских детей была менее окутана тайной, чем другие военные преступления, отчасти потому, что российские чиновники пытались представить это как гуманитарные усилия, направленные на заботу о самых юных жертвах войны.Однако в расследовании опубликованном The New York Times еще в октябре 2022 года, удалось установить личности нескольких похищенных украинских детей. Материал издания также описал ужасающий процесс принуждения, обмана и применения силы против детей. По прибытии в Россию детей часто помещали в дома, где они становились российскими гражданами и подвергались "перевоспитанию".

В Украине официальные лица выразили удовлетворение тем, что Путин был заклеймен как военный преступник. Некоторые выразили уверенность, что правовые тиски для российского лидера будут только усиливаться, ведь решение МУС проходит параллельно с призывами к созданию специального трибунала, который бы судил Путина и его приспешников за преступление агрессии против Украины.

Российская пропаганда в США нацелена на ультраправых республиканцев

Кремль разворачивает новую пропагандистскую тактику в США, используя излюбленные темы и теории заговора правых республиканцев, пишет The Guradian. Согласно новым исследованиям, с помощью консервативных медиазвезд и некоторых республиканцев в Конгрессе Россия пытается ослабить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Дезинформационные месседжи Москвы включают широко развенчанные теории сговора об американских лабораториях биологического оружия в Украине и любимые темы американских правых, изображающих российского президента Владимира Путина как союзника в поддержке традиционных ценностей, религии и семьи в борьбе с "прозрелыми" идеями.В то же время исследователи обратили внимание, чтоПосле того, как Facebook и Twitter наложили больше ограничений на российскую пропаганду.

Другие пророссийские месседжи, сосредоточенные на экономической стоимости войны в Украине для США, были поддержаны республиканцами из мощного ультраправого Кокуса свободы в Палаты представителей, такими, как Марджори Тейлор Грин, Скотт Перри и Пол Госар. Все они тем или иным способом подвергали сомнению предоставление Украине большей военной помощи и требовали более жесткого контроля за выделенными средствами.

Одними из самых видных сторонников России в медиапространстве США стали ведущий Fox News Такер Карлсон и известный ультраправый подкастер, бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон. К примеру, в подкасте Беннона "War Room" в феврале 2022 года было интервью с основателем компании Blackwater Эриком Принсом, в котором оба восхищались "антивоенной" политикой Путина и восхваляли гомофобию и трансфобию российского диктатора.



Такер Карлсон и Стив Беннон в эфире Fox News / Скриншот с Fox News

В феврале этого года, в годовщину российского вторжения, Карлсон также активизировал свои нападки на поддержку Украины со стороны США, неправдиво утверждая, что целью Байдена стало "свержение Путина и введение американских танков на Красную площадь, потому что, конечно, мы сможем управлять Россией, когда свернем диктатора". Аналитики, отслеживающие российскую дезинформацию, видят синергию между Кремлем и частью американских правых, только помогающих продвигать некоторые из самых лживых месседжей на свою аудиторию в США.

Россия вытягивает свои самые невероятные нарративы из воздуха – она опирается на уже существующие на Западе образы и политические расколы.

Таким образом, часто мы имеем своеобразную гармонию, когда и кремлевские рупоры, и ключевые медиафигуры США, каждый по собственным причинам, заинтересованы в том, чтобы критиковать администрацию Белого дома за ее отношение к украинской войне и усиливать недоверие к авторитетным СМИ,

– подчеркивает директор по вопросам политики Института Брукингса Джессика Брант, которая анализирует российскую дезинформацию.

Два отчета, опубликованные в прошлом месяце Альянсом за безопасность демократии и отдельно Атлантическим советом, показывают, как российские государственные СМИ изменили некоторые темы своих месседжей и взяли на вооружение новую тактику с целью подозорвать поддержку Украины со стороны США. В отчетах задокументировано, как россияне взяли на вооружение темы энергетики и экономических последствий, вызванных войной. При этом эти темы активно подхватываются некоторыми политиками-республиканцами.

По данным исследователей, в первые полгода войны связанные с Россией аккаунты в твиттере упоминали слово "нацист" в более чем 5800 твитах. В последующие шесть месяцев, с августа 2022 года по январь 2023 года, количество "нацистских" твитов снизилось на 42%, как и упоминания об угрозе НАТО, упавшие на 30% за второе полугодие.За последние шесть месяцев существенно масштабировались твиты с упоминаниями "энергетики" – на 267%, а также со словами "стоимость жизни" – на 66%.

При этом исследователи обращают внимание, что после того, как аккаунты пропагандистских СМИ и российских каналов начали активно банить на YouTube и других известных западных платформах, россияне перекочевали в Rumble и Odysee, которые имеют менее жесткую политику модерации и позволяют тому же RT работать без ярлыков и ограничений. При этом аудитория этих сайтов не обязательно резко антиукраинская, но она более склонна выступать против дальнейшей поддержки Украины.

Впрочем, несмотря на все попытки Кремля вести активную дезинформационную кампанию, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии Чарли Дент заявил, что сейчас "большинство республиканцев все равно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии". Однако Дент подчеркнул, что "самая радикальная группа республиканцев в Конгрессе больше симпатизирует российской трактовке войны и имеет изоляционистский взгляд на внешнюю политику США".



Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом / Фото РосСМИ

Демократы особенно озабочены тем, что американские правые поддерживают прокремлевскую дезинформацию. Сенатор-демократ Крис Мерфи подверг критике американских консерваторов за то, что они повторяют кремлевскую пропаганду и проследил ее корни к экс-президенту Дональду Трампу, который в начале российского вторжения восхвалял Путина как "сообразительного" и "гениального" политика. Мерфи сказал, что "восхищение Трампа Путиным превратилось в коллективную одержимость со стороны правых". При этом и сам Владимир Путин пытается играть на этом, меняя основные месседжи в своих последних речах.

Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе,

– заявил Путин в прошлом месяце.

Российский диктатор намеренно гиперболизирует тезисы о "разрушении института семьи" и связанных с этим темах с целью повлиять на общественное мнение в США и на Западе в целом. Однако на самом деле риторика Путина и его месседжи для Запада очень далеки от реального положения дел в самой России.

Одной из кричащих ошибок ультраправых пропагандистов в США является представление о Владимире Путине как о защитнике христианства, семейных ценностей и защитнике белой расы. Они повторяют тезисы Кремля и восхищаются российским законом о "гей-пропаганде",

– заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Ариэль Коэн.

Однако российская реальность говорит совсем о другом. Россия сегодня является лидером в Европе по количеству разводов, ВИЧ-инфекции и низкому уровню посещения церквей. Американские правые должны обращать внимание на реальные факты, а не только подхватывать пропагандистские тезисы Путина, нацеленные на углубление внутренних разногласий на Западе.