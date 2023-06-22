Россия не перестает "мстить" суду в Гааге: фото судьи МКС разместили на стенде райотдела Москвы
России не очень понравилось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Поэтому в МВД страны-террористки тоже решили разыскать одного из судей МКС, а именно Росарио Сальваторе Айталу.
Этот судья был одним из тех, кто выдал исторический ордер на арест. О его появлении в базе розыска МВД России сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.
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Фото появилось в московском отделении МВД
Интересно, что объявление в розыск Росарио Сальваторе Айталы появилось не только в виртуальной базе розыска МВД России. Его фотография также висит на стенде отделения МВД в московском районе Свиблово.
Россия объявила Росарио Сальваторе Айталу в розыск / росСМИ
Над фотографией судьи Международного уголовного суда можно увидеть заглавными буквами два слова: "Внимание, розыск!". А под ним – обвинение в нарушении статей Уголовного кодекса болот.
Фотографию судьи МКС увидели на стенде МВД / росСМИ
В чем обвиняют судью
Как видно из опубликованной российскими СМИ фотографии, Росарио Сальваторе Айтале инкриминируют нарушение не одной статьи Уголовного кодекса России. Речь идет о:
- части 2 статьи 301 "Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей",
- части 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление",
- части 2 статьи 360 "Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, или угроза его совершения".
Следовательно, по фантазиям страны-террористки после задержания судьи Россия якобы смогла бы надолго посадить его в тюрьму. Ведь, например, нарушение 360 статьи карается лишением свободы от 12 до 20 лет.
Что предшествовало оглашению судьи в розыск
- Еще 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест русского царька Путина. Также палата досудебного производства II выдала ордер и на арест Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.
- Однако спикер МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Следовательно, мол, решения МКС для России не имеют никакого значения.
- Однако на болотах затаили обиду и уже 19 мая объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.
- Стоит заметить, что, несмотря на реакцию России на ордер, Путин начал отказываться от заграничных поездок. Например, он отказался ехать в Индию и на инаугурацию Эрдогана.