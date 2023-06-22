России не очень понравилось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Поэтому в МВД страны-террористки тоже решили разыскать одного из судей МКС, а именно Росарио Сальваторе Айталу.

Этот судья был одним из тех, кто выдал исторический ордер на арест. О его появлении в базе розыска МВД России сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Теперь можно сажать самолет Путина, – политик из США сказал, как на диктатора повлиял ордер на арест

Фото появилось в московском отделении МВД

Интересно, что объявление в розыск Росарио Сальваторе Айталы появилось не только в виртуальной базе розыска МВД России. Его фотография также висит на стенде отделения МВД в московском районе Свиблово.



Россия объявила Росарио Сальваторе Айталу в розыск / росСМИ

Над фотографией судьи Международного уголовного суда можно увидеть заглавными буквами два слова: "Внимание, розыск!". А под ним – обвинение в нарушении статей Уголовного кодекса болот.



Фотографию судьи МКС увидели на стенде МВД / росСМИ

В чем обвиняют судью

Как видно из опубликованной российскими СМИ фотографии, Росарио Сальваторе Айтале инкриминируют нарушение не одной статьи Уголовного кодекса России. Речь идет о:

части 2 статьи 301 "Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей",

части 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление",

части 2 статьи 360 "Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, или угроза его совершения".

Следовательно, по фантазиям страны-террористки после задержания судьи Россия якобы смогла бы надолго посадить его в тюрьму. Ведь, например, нарушение 360 статьи карается лишением свободы от 12 до 20 лет.

Что предшествовало оглашению судьи в розыск