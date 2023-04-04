В МИД Венгрии назвали гаагский ордер на арест Путина "символическим"
То, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, скорее "символический" жест. Это никак не приблизит поражение агрессоров.
Об этом заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский госсекретарь Левенте Мадяр заявил в комментарии Общественном. Он отметил, что российский диктатор не поедет туда, где его могут арестовать.
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Российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать
В МИД Венгрии сказали, что ордер, выданный на арест Путина, является "символическим сообщением". По их словам, настоящую угрозу кремлевскому диктатору он не несет.
Мы убеждены, что символические действия не приблизят к завершению этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер на арест Путина – 24 Канал) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение,
– отметил Левенте Мадяр.
Левенте Мадяр подчеркнул, что пока Евросоюз "ведет символическую войну" Венгрия пытается оказать "ощутимую помощь Украине". В то же время замминистра добавил, что все причастные к военным преступлениям должны нести ответственность по закону.
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Венгрия не собирается задерживать Путина, если он к ним приедет
- Несколько ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что его страна не будет задерживать военного преступника Владимира Путина, если тот к ним приедет. По его словам, для этого якобы "не будет законных оснований".
- Чиновник оправдался, что Римский устав "не был интегрирован в венгерскую правовую систему". Поэтому, согласно венгерскому законодательству, оснований для ареста кровавого диктатора якобы нет.
- "Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку оно ведет к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – издал Гуляш. При этом подчеркнем, что Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, поэтому она обязана выполнить ордер на арест Путина, если представится такая возможность.