Ордер на арест Путина выдали пожизненно, – главный прокурор МУС

Выданный в суде Гааги ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный. Его могут отозвать только при одном условии.

Для военных преступлений нет срока давности. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

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Хан подчеркнул, что люди должны понимать, что есть закон и с властью приходит ответственность. Прокурор уточнил, что ордер на арест может быть отозван, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

Ордер на арест Путина: что известно

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причина – незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Это означает, что Путин должен быть арестован в 123 странах мира. Это государства, где ратифицировали Римский статут.

Офис Генпрокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов. Речь идет о вывозе 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако эта цифра может быть гораздо больше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – исторический момент. Конкретно с него начинается ответственность диктатора.

Очевидно, что выдача ордера МУС внесла вклад в разрушение образа Путина и его "второй армии мира". Это морально отразилось на русском диктаторе.