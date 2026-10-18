Крайний срок – до конца октября: оккупанты безуспешно штурмуют Орехов в Запорожской области

Российское командование отдало приказ захватить Орехов, Преображенку и Таврическое в Запорожской области до конца октября. Однако украинские бойцы не дают врагу закрепиться и срывают планы оккупантов.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко.

Смогут ли оккупанты реализовать свой замысел?

Противник несет существенные потери и не имеет возможности реализовать свой замысел.

По имеющейся информации, российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврическое. Однако наши подразделения успешно срывают планы россиян. Враг здесь несет значительные потери,

– отметила заместитель пресс-секретаря.

Российские военные пытаются проникать в Орехов поодиночке или группами до двух человек, рассчитывая незаметно сосредоточиться для дальнейшего наступления.

Однако это им не удается, ведь подразделения группировки войск (сил) "Юг" своевременно выявляют их, отслеживают их передвижения и наносят поражения как в пригороде, так и непосредственно в пределах города,

– добавила Шевченко.

В армии отмечают, что российское командование получает ложные доклады о якобы захвате половины Орехова. Оккупанты утверждают, что контролируют 2800 домов и имеют более 150 военных внутри города. Однако эти заявления опровергают сами действия российских войск: только вечером 16 октября они сбросили на Орехов 16 управляемых авиабомб.

Аналогичную вымышленную информацию российские оккупанты распространяют что касается Преображенки, где сообщили о взятии под контроль 754 домов и присутствии 56 солдат.

Шевченко сообщила, что только с начала октября защитники из группировки "Юг" ликвидировали 2760 захватчиков и уничтожили 1150 единиц техники и вооружения.

Напомним, российское командование заявило оЗахват Доброполья в Донецкой области, и обнародовало видео с якобы установленным в городе флагом. Однако в ролике заметили признаки использования искусственного интеллекта, а Силы обороны опровергли заявления оккупантов и подчеркнули, что город остается под контролем Украины. Фейковые кадры раскритиковали даже российские Z-блогеры. Также украинские военные опровергли сообщения о захвате Золотого Колодца, Новотроицкого и Петровки в Донецкой области.