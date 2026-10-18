Про це кореспондентові "Укрінформ" повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) Південь Анастасія Шевченко.

Чи можуть окупанти реалізувати свій задум?

Противник зазнає суттєвих втрат і не має можливості реалізувати свій задум.

За наявною інформацією, російське командування поставило завдання до кінця жовтня захопити Оріхів, Преображенку та Таврійське. Проте наші підрозділи успішно зривають плани росіян. Ворог тут зазнає значних втрат,

– зазначила заступниця речника.

Військові Росії намагаються просочуватися в Оріхів поодинці або групами до двох осіб, розраховуючи непомітно накопичитися для подальшого наступу.

Проте це їм не вдається, адже підрозділи угруповання військ (сил) Південь своєчасно виявляють їх, відстежують їхні переміщення та завдають ураження і у передмісті, і безпосередньо в межах міста,

– додала Шевченко.

У війську наголошують, що російське командування отримує неправдиві доповіді про нібито захоплення половини Оріхова. Окупанти стверджують, що контролюють 2800 будинків і мають понад 150 військових усередині міста. Однак ці заяви спростовують самі дії російських військ: лише ввечері 16 жовтня вони скинули на Оріхів 16 керованих авіабомб.

Аналогічну вигадану інформацію російські окупанти поширюють і щодо Преображенки, де доповіли про взяття під контроль 754 осель та присутність 56 солдатів.

Шевченко повідомила, що лише з початку жовтня оборонці з угруповання Південь ліквідували 2760 загарбників і знешкодили 1150 одиниць техніки та озброєння.

Нагадаємо, російське командування заявило про захоплення Добропілля на Донеччині та оприлюднило відео з нібито встановленим у місті прапором. Однак у ролику помітили ознаки використання штучного інтелекту, а Сили оборони спростували заяви окупантів і наголосили, що місто залишається під контролем України. Фейкові кадри розкритикували навіть російські Z-блогери. Також українські військові спростували повідомлення про захоплення Золотого Колодязя, Новотроїцького та Петрівки на Донеччині.