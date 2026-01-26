Укр Рус
26 января, 18:19
Продолжаются бои: ВСУ отреагировали на заявления об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ВСУ опровергли информацию о якобы контроле российских войск над селом Орехово-Васильевка в Донецкой области.
  • Украинские военные продолжают отражать атаки в этом регионе и уничтожают живую силу противника.

Заявления о якобы полном контроле российских войск над селом Орехово-Васильевка в Донецкой области не соответствуют действительности, украинские военные продолжают отбивать атаки.

Об этом сообщило Группировка войск "Восток".

Что на самом деле происходит в Донецкой области?

На днях отдельные информационные ресурсы распространили ложную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника.

Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции, 
– заявили военные.

Сейчас военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника в Донецкой области и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупантов.

Военные отметили, что ситуация остается сложной и динамичной, однако утверждение о полной оккупации населенного пункта является "преждевременным и некорректным".

В Группировке войск "Восток" призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и пользоваться только официальными сообщениями.

