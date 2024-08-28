Обозвала "к*нч*ным инвалидом": стала известна судьба полицейской из Вышгорода, которая оскорбила ветерана

Инцидент, который вызвал волну возмущения в обществе, произошел две недели назад. Тогда полицейская вступила в перепалку с ветераном, во время которой употребила оскорбительные слова в его адрес.

Так, 14 августа на парковке гипермаркета "Эпицентр" в Дарницком районе Киева ветеран Павел Якимчук заметил, как машину без необходимой наклейки припарковали на месте для лиц с инвалидностью. Тогда военный подошел к водителю и сделал замечание. В ответ пассажирка автомобиля начала конфликт, в ходе которого назвала ветерана "конченым инвалидом".

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Поплатилась должностью

Как оказалось, той пассажиркой была работница Национальной полиции города Вышгород, что на Киевщине – Орехова Елена Петровна. За рулем автомобиля находился муж инспекторшы.

Сообщение об этом случае активно распространяли в сети. В ГУНП Киевской области отреагировали и назначили служебное расследование.

По результатам проверки работники Управления главной инспекции полиции Киевщины применили к полицейской дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности. Также были собраны все необходимые материалы и направлены в Управление патрульной полиции ДПП НПУ города Киева для привлечения к административной ответственности водителя за парковку в неположенном месте.

К слову, Вадим Шевеленко, который обругал ветерана и врача ветеринарной клиники Алексея Притулу в Одессе, объяснил свое поведение и во второй раз попросил прощения.