Это беспрецедентно, – мэр Львова назвал самое большое последствие от удара "Орешником"

Россияне 8 января атаковали Львовскую область ракетой "Орешник", известно о попадании в критический объект. Российские пропагандисты назвали это ответом за якобы атаку по резиденции Владимира Путина.

Городской голова Львова Андрей Садовый подчеркнул 24 Каналу, что сейчас главное последствие для львовян и наших партнеров – психологическое. Ведь ракета прилетела чрезвычайно быстро.

Какие последствия атаки?

После объявления тревоги во Львове, жители понимают, что имеют примерно 20 – 30 минут, когда над городом появятся ракеты или "Шахеды". На этот раз все было по-другому. Взрывы прогремели буквально за считанные минуты.

Мы увидели яркое пламя, понятно, все встревожились. Когда я потом общался с нашими ГСЧС, с коммунальщиками, то первое, что нас интересовало – нет ли жертв. К счастью, это была глубокая ночь, поэтому людей не было,

– рассказал Андрей Садовый.

Россия поразила объект критической инфраструктуры, есть повреждения. Но соответствующие службы хорошо знают свою работу. За время войны Львов и область атаковали уже десятки раз.

Но сам факт, когда атакуют город, который сегодня является крупнейшим гуманитарным хабом Европы, который расположен на границе Европейского Союза, еще и ракетой, которая летит со скоростью 13 000 километров – это беспрецедентно,

– подчеркнул городской голова Львова.

Он добавил, что общался с нашими международными партнерами. Им трудно представить, что именно произошло. Вряд ли у них есть ракеты, которые могут сбивать такое оружие. Ведь, как известно, "Орешник" выходит на баллистическую траекторию, а при приближении к цели – уходит вниз на пике. На определенном расстоянии до земли эта ракета разделяется на 6 ракет, которые атакуют разные локации и поражают цель.

Важно! В ночь на 9 января Россия провела очередную массированную атаку. Кроме Львовщины, враг терроризировал Киев. В общем оккупанты использовали 36 ракет и почти 250 дронов. В Воздушных силах подтвердили запуск одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр. Оттуда Россия уже запускала "Орешник".

К счастью, этот раз не было боевой части, поэтому обошлось без убытков, которые могло нанести такое оружие. Впрочем эта ситуация показывает, что США и Европе стоит переосмыслить то, что происходит, ведь ракета долетела до Львова за несколько минут. Если дать ей еще определенное время, она легко доберется до столиц европейских стран.

Как живет город после удара?

Во Львове были проблемы с газоснабжением. Часть одного из районов города почувствовала нехватку газа из-за повреждений, которые возникли в результате атаки. Однако уже к обеду 9 января их устранили.

Все медицинские учреждения имеют и запасную дизель-генерацию, и альтернативную дизель-генерацию, централизованное отопление, отдельные заведения имеют твердотопливные котлы.

Город сейчас в спокойном режиме. Да, конечно, есть отключение электроэнергии, но есть альтернативы для наших медицинских учреждений,

– подчеркнул Садовый.

Если говорить о школах, приняли решение о продлении каникул до среды 14 января. Дистанционный формат не приносит пользы, поэтому выбрали каникулы. К тому же Украину накрыли снегопады и похолодание.

Понятно, что атака смутила львовян, но уже вечером украинцы начали с нее шутить, появились множество мемов. В этом смысле украинцы еще раз доказали, что они непобедимы.