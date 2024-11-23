Путин продолжает хвастаться "Орешником", а Запад и ГУР говорят, что ракета – не новая, – ISW

Владимир Путин продолжает восхвалять баллистическую ракету "Орешник", запуск которой был осуществлен 21 ноября. В то же время аналитики Института изучения войны расценивают это как элемент информационной кампании, направленной на преувеличение российских возможностей с целью давления на Запад и Украину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. В Пентагоне считают, что "Орешник" базируется на существующей российской межконтинентальной баллистической ракете модели RS-26 "Рубеж".

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Как Путин восхваляет "Орешник"

Путин заявил об "успешном" тестировании баллистической ракеты "Орешник", запущенной 21 ноября по территории Украины. Это заявление прозвучало на встрече с руководством Минобороны России, представителями оборонной промышленности и разработчиками ракет, где глава Кремля назвал запуск новой ракеты ответом на попытки "шантажа" России.

По словам Путина, ракета "Орешник" разработана "на основе современных передовых разработок" и не является модернизацией старых советских моделей. Он также вновь повторил утверждение, что не существует систем, способных противодействовать этой ракете, и сообщил, что Россия уже планирует серийное производство этой ракеты.

В то же время командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев добавил, что "Орешник" якобы способна поражать цели по всей Европе, и аналогов ей в мире нет.

Почему Запад и ГУР сомневаются в инновационности "Арешника"

Однако украинские и американские источники опровергают риторику Кремля об уникальности ракеты. В Пентагоне сообщили, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности, которая базируется на межконтинентальной баллистической ракете RS-26 "Рубеж".

Представительница Минобороны США Сабрина Сингх отметила, что Украина уже сталкивалась с ракетами с более мощными боевыми частями, чем у "Орешника".

В то же время в ГУР заявили, что ракета, запущенная 21 ноября, – это "Кедр", которая разрабатывается с 2018 – 2019 годов для обновления старой модели "Ярс". Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов также отметил, что "Орешник" является лишь кодовым названием проекта научно-исследовательских разработок для ракеты "Кедр".

Впрочем, в ISW не могут самостоятельно подтвердить заявления ГУР, но обращают внимание на то, что они согласуются с оценкой аналитиков о том, что баллистический удар России 21 ноября не демонстрирует принципиально новых возможностей российской армии. Они также отмечают, что Россия использует информационную кампанию вокруг удара 21 ноября для давления на Запад и попыток ослабить поддержку Украины.