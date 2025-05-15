Россияне снова пугают украинцев "Орешником": Буданов ответил, есть ли реальная угроза

Российская пропаганда снова заговорила о возможном ударе по Украине "Орешником". Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданок рассказал, есть ли реальная угроза.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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Есть ли угроза удара "Орешником" по Украине

Россияне снова распространяют информацию о возможном ударе по Украине "Орешником". Однако в ГУР успокаивают и заявляют, что причин для паники нет.

Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой (информации – 24 Канал). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения,

– подчеркнул Буданов.

Напомним, что ранее глава ЦПД Андрей Коваленко "не исключил", что глава Кремля Владимир Путин может снова запустить по Украине "Орешник". В то же время он отметил, что в таком случае у людей будет время, чтобы пройти в безопасное место, ведь сообщение о возможном пуске ракеты обещают дать заранее.