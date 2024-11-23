Глава польского МИД ответил, о чем свидетельствует применение Путиным "Орешника"

Применение Россией новой баллистической межконтинентальной ракеты для ударов по Украине является проявлением отчаяния кремлевского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского в интервью "Голосу Америки".

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Сикорский о применении "Орешника" Россией

Глава МИД Польши отметил, что Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Однако для удара по Днепру эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого применения.

И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой – проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну,

– высказался Сикорский.

Глава польского внешнеполитического ведомства указал, что российская экономика переживает стресс, есть сообщения о дезертирстве среди военных российской армии, и, конечно, привлечение солдат из КНДР не является проявлением силы Кремля.