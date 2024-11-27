Это очень опасно: какими могут быть следующие шаги Путина после удара "Орешником"

Мотивацией Путина ударить по Днепру межконтинентальной баллистикой был страх. Российский диктатор нервничает и боится того, что происходит вокруг России, поэтому прибегает к таким действиям. Гнев главы Кремля был нацелен в первую очередь на США, затем на Европу, а уже потом на Украину.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Лесной, отметив, что сплошного страха в США после удара "Орешником" по Украине не возникло. А Европа вместо испуга наоборот мобилизовалась, а организация НАТО еще больше активизировалась в своем видении будущего, безопасности в ЕС, помощи Украине.

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К российской ИПСО присоединился сам Путин

В результате удара российской баллистикой по Днепру, со слов Лесного, удалось только немного смутить рядовых граждан, в первую очередь в Украине, ведь была попытка вбросить пугающие сообщения об "Орешнике" в информационное пространство.

В частности, когда представитель МИД России Захарова якобы не выключила во время брифинга свой мобильный телефон и о запрете ей комментировать удар "Орешником" стало слышно в эфире. Это, со слов политолога, классическая ИПСО со стороны Кремля.

Радует, что участие в ней принимает и сам Путин. Это указывает на то, что он видит для себя серьезной проблемой разрешение, которое получила Украина на применение западного оружия вглубь России, а также непонимание того, как будет действовать Трамп,

– озвучил Лесной.

Политолог отметил, что из-за страха и неуверенности у Путина есть желание как можно скорее взять под контроль ситуацию, которая разворачивается.

Сделать это Путину сейчас сложно, как и любому другому. Но обидно, что в этой ИПСО приняли участие и некоторые европейские лидеры Венгрии, Словакии, Сербии. Значит, они несамостоятельны и потенциально могут сопротивляться определенным евроинтеграционным намерениям Украины,

– отметил Лесной.

Как будет действовать глава Кремля

Далее Путин, по мнению политолога, будет переходить в режим террора не только украинцев, а и европейцев, возможно, и американцев. Он предположил, что будут проводиться акции вроде перерезания кабелей в море или передаваться посылки со взрывчаткой.

Путин от лидера государства, армия которого была №2, скатится к методам террористической организации. Это очень опасно, потому что среди элементов, которые Россия будет применять – это гибридный вариант, в частности информационный,

– спрогнозировал Лесной.

Поэтому в такой ситуации, как отметил политолог, Запад должен адекватно реагировать на то, что произошло и то, что может произойти дальше.