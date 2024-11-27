Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що суцільного страху в США після удару "Орешником" по Україні не виникло. А Європа замість переляку навпаки мобілізувалась, а організація НАТО ще більше активізувалася у своєму баченні майбутнього, безпеки в ЄС, допомоги Україні.
Дивіться також Рада Україна – НАТО обговорила удар "Орешником": чи вплине це на підтримку Києва
До російської ІПСО долучився сам Путін
Врешті внаслідок удару російською балістикою по Дніпру, за словами Лісного, вдалося тільки трохи збентежити пересічних громадян, першочергово в Україні, адже була спроба вкинути лякливі повідомлення про "Орешник" в інформаційний простір.
Зокрема, коли представниця МЗС Росії Захарова начебто не вимкнула під час брифінгу свій мобільний телефон і про заборону їй коментувати удар "Орешником" стало чутно в ефірі. Це, зі слів політолога, класична ІПСО з боку Кремля.
Тішить, що участь в ній бере і сам Путін. Це вказує на те, що він вбачає для себе серйозною проблемою дозвіл, який отримала Україна на застосування західної зброї вглиб Росії, а також нерозуміння того, як буде діяти Трамп,
– озвучив Лісний.
Політолог наголосив, що через страх і невпевненість у Путіна є бажання якомога швидше взяти під контроль ситуацію, яка розгортається.
Зробити це Путіну нині складно, як і будь-кому іншому. Але прикро, що в цій ІПСО взяли участь і деякі європейські лідери Угорщини, Словаччини, Сербії. Значить, вони несамостійні та потенційно можуть чинити опір певним євроінтеграційним намірам України,
– зазначив Лісний.
Як діятиме очільник Кремля
Далі Путін, на думку політолога, буде переходити в режим терору не тільки українців, а і європейців, можливо, і американців. Він припустив, що будуть проводитись акції на кшталт перерізання кабелів у морі або передаватимуться посилки з вибухівкою.
Путін від лідера держави, армія якої була №2, скотиться до методів терористичної організації. Це дуже небезпечно, тому що серед елементів, які Росія застосовуватиме – це гібридний варіант, зокрема інформаційний,
– спрогнозував Лісний.
Тому в такій ситуації, як наголосив політолог, Захід має адекватно реагувати на те, що сталося і те, що може відбутися далі.