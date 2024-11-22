Есть два человека: в ЦПД рассказали, кто толкает Путина на удары межконтинентальной баллистикой

Россия могла нанести удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. На такое решение Владимира Путина могли подтолкнуть два человека.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Он отметил, что Россия постепенно начинает превращаться в КНДР.

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Кто толкает Путина к эскалации

По словам Коваленко, именно первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко и бывший секретарь Совета безопасности России, экс-глава ФСБ Николай Патрушев подтолкнули Путина к ударам межконтинентальной баллистикой, чем привели к еще большей эскалации.

Каждый из них имеет собственные цели. Кириенко, например, который отвечает за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики,

– отметил Коваленко.

Он отметил, что из-за "повышения градуса" Россия продолжает все больше уподобляться КНДР, где в будущем их ожидает изоляция.

Напомним, что по словам Путина, 21 ноября по Днепру ударили из системы "Орешник". Глава Кремля также отметил, что западные системы ПВО якобы не могут перехватывать такие ракеты, и пообещал "предупреждать" украинцев об их применении.